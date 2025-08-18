Trump i Zelenski exhibeixen sintonia en les hores decisives per a la guerra a Ucraïna

Hores clau per al desenllaç de la guerra a Ucraïna. Volodímir Zelenski ja és a la Casa Blanca per reunir-se amb Donald Trump després de la trobada que el president dels Estats Units ha mantingut amb Vladímir Putin. El president ucraïnès, pendent de la proposta que fa Trump, no arriba sol a Washington: ho fa acompanyat dels principals líders europeus, que també es reuniran amb el president estatunidenc després de la cimera bilateral amb Zelenski.
En l'atenció prèvia davant dels mitjans al Despatx Oval, els dos líders han exhibit certa sintonia i s'han agraït els esforços per acabar amb la guerra, mentre que Trump ha promès "seguretat" a Ucraïna. En paral·lel, el president dels Estats Units ha assegurat que no cal un alto el foc per pactar la pau, mentre que ha dit que informarà Putin del resultat de la trobada i que prepara una cimera trilateral amb els presidents rus i ucraïnès.
El resultat de la reunió és tot un misteri, però Trump ja ha insinuat que no li posarà les coses fàcils a Zelenski. El president dels Estats Units ja ha advertit al president d'Ucraïna que no recuperarà Crimea ni podrà entrar a l'OTAN. "El president Zelenski pot acabar amb la guerra amb Rússia gairebé immediatament, si vol, o pot continuar lluitant", ha afirmat Trump en un missatge a la seva xarxa social, Truth Social.
En el seu missatge, Trump ha recordat que Crimea va ser "entregada per Obama" sense que es disparés "ni un sol tret". El president nord-americà ha afirmat també que és per a ell un "gran honor" rebre a la Casa Blanca Zelenski i els líders europeus per acabar amb la guerra.
En un altre escrit poc després d'aterrar a Washington, Zelenski ha afirmat que "mai" haurien d'haver cedit Crimea, i que les converses als Estats Units han de servir per "acabar amb aquesta guerra de manera ràpida i segura", amb una pau "duradora", i "no com anys enrere".
El president ucraïnès ha lamentat que en el passat, "Ucraïna va ser obligada a cedir Crimea" i part del Donbàs, i "Putin ho va utilitzar simplement com a punt de partida per a un nou atac". "No s'hauria d'haver cedit Crimea llavors, de la mateixa manera que després del 2022 els ucraïnesos no van cedir Kíiv, Odessa, Khàrkiv. Els ucraïnesos lluiten per la seva terra, per la seva independència", ha afirmat. "Rússia ha d'acabar amb aquesta guerra que ella mateixa va començar, i espero que la força conjunta amb els EUA i amb els nostres amics europeus obligui Rússia a una pau veritable", ha afirmat Zelenski.
Zelenski, acompanyat dels líders europeus
Es preveu que a la reunió amb Trump i Zelenski participin, també, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president francès, Emmanuel Macron, el primer ministre britànic, Keir Starmer, el canceller alemany, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el president finès, Alexander Stubb, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.
Ho ha confirmat aquest diumenge la dirigent alemanya a través de la xarxa social X, que també ha precisat que abans rebrà el líder ucraïnès a Brussel·les. Segons han afirmat els diversos dirigents de manera simultània, la trobada servirà per "continuar la tasca de coordinació" entre Europa i els EUA amb l'objectiu d'assolir "una pau justa i duradora que preservi els interessos vitals d'Ucraïna i la seguretat d'Europa".
Reunió sense acord entre Trump i Putin
La cimera a Washington arriba després de la reunió divendres a Alaska entre Trump i Vladímir Putin, que va acabar sense cap acord concret de pau després de tres hores de converses. En una roda de premsa conjunta posterior, Trump va qualificar la trobada de "productiva", però sense que s’hagin assolit resultats concrets sobre un alto el foc i demanava més implicació dels països europeus. "No hi ha acord fins que no hi hagi un acord", va precisar. Per la seva banda, Putin afirmava que la cita havia anat "força bé", esperava que fixés les "bases per a la pau" i ha convidat Trump a una segona reunió a Moscou.
"Hem tingut una reunió extremadament productiva, i s’han acordat molts punts", va afegir Trump. Al seu entendre, en "queden molt pocs" de pendents, alguns dels quals va considerar "no gaire significatius". "Un probablement és el més significatiu, però tenim moltes possibilitats d’arribar-hi. No hi hem arribat, però tenim moltes possibilitats d’arribar-hi", ha conclòs.