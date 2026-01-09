Trump afirma que atacarà «per terra» els càrtels de Mèxic

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dijous que l'exèrcit "començarà" a efectuar atacs terrestres contra els càrtels que, a parer seu, "dirigeixen" Mèxic. "És molt trist veure el que li ha passat a aquest país", ha reblat en una entrevista concedida a la cadena de televisió nord-americana Fox News.
Trump ha xifrat en 250.000 o 300.000 les víctimes mortals de "les drogues dels càrtels mexicans" als Estats Units. En aquest sentit, ha destacat la tasca a la frontera, on ha incrementat la presència policial i ha ampliat el mur de barrots de metall que tant va defensar en el primer mandat a la Casa Blanca. "Mai hi ha hagut una frontera com aquesta, en què qualsevol pogués entrar al teu país", ha declarat en referència al pas sota el govern de Joe Biden.
Amb tot, Trump ha celebrat que el seu govern està fent una "bona feina" contra el tràfic de drogues, però ha assegurat que les xifres de víctimes "sempre seran massa altes si n'hi ha una de sola". Tot plegat, dies després de la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flórez, en un atac sobre Caracas i altres ciutats veneçolanes que ha emmarcat com un cop al “narcoterrorisme” i que ha estat condemnat per la presidenta mexicana, Sheinbaum.
Un altre dels països amenaçats per Trump a l'Amèrica Llatina ha estat Colòmbia amb qui també va especular sobre una operació contra els càrtels. El president, Gustavo Petro, també s'ha mostrat molt crític amb la política militarista estatunidenca a la regió i ha condemnat la captura de Maduro, alhora que va fer una crida a la revolta popular i a agafar les armes en cas de ser detingut pels Estats Units. Si bé, aquest dijous ha mantingut una trucada amb el mateix Trump en què, segons diu, ha canviat el to i fins i tot l'ha convidat a la Casa Blanca.
Trump vol forçar Dinamarca a vendre Groenlàndia
Un altre front dels Estats Units en aquest gir en les relacions exteriors és l'illa danesa de Groenlàndia. La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirma que la primera opció de Trump “sempre és la diplomàtica”, però que l’opció d’una acció militar “està damunt la taula”, després que els principals països europeus de l'OTAN firmessin un comunicat conjunt amb la presidenta de Dinamarca, Mette Frederiksen, per recordar que la sobirania de Groenlàndia és danesa.
Els Estats Units amenacen de desplegar l'exèrcit, però el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, ha explicat que un president té dret a plantejar totes les opcions quan considera que està en joc la seguretat nacional dels Estats Units. El cap del departament d’Estat ha assenyalat que sempre prefereix les sortides diplomàtiques, “també a Veneçuela”.