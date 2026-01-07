Trump assegura que Veneçuela entregarà entre 30 i 50 milions de barrils de petroli als EUA

Donald Trump ha assegurat que el Govern de Veneçuela, ara dirigit per Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, entregarà al país nord-americà "entre 30 i 50 milions de barrils de petroli d'alta qualitat sancionat". L'anunci l'ha fet a través de la plataforma Truth Social.
El president estatunidenc ha indicat en aquest mateix missatge que el petroli "es vendrà al preu de mercat, i amb aquests diners serà controlat per mi, per garantir que s'utilitzi en benefici dels pobles de Veneçuela i els Estats Units". A més, ha informat que ha sol·licitat al secretari d'Energia, Chris Wright, que "executi aquest pla immediatament". El petroli "es transportarà en bucs d'emmagatzematge i es durà directament als molls de descàrrega dels EUA".
Prioritzar els EUA i deixar de banda la Xina i Rússia
D'aquesta manera, l'Administració Trump exigeix a la presidenta Rodríguez que trenqui els seus llaços econòmics amb la Xina, Rússia, Iran i Cuba, i en el seu lloc accepti exclusivament als Estats Units en la producció de petroli, segons fonts citades per la cadena de televisió estatunidenca ABC News. Les mateixes fonts han indicat que Washington estima que Caracas té menys d'un parell de setmanes per tornar-se financerament insolvent si no vent les seves reserves de petroli. En aquest sentit, el president del Comitè de les forces armades del Senat, Roger Wicker, ha assegurat en una entrevista concebuda al mateix mitja que "Veneçuela no pot extreure més cru perquè no té lloc on dipositar-lo ni enviar-lo. Els petroliers estan plens i a l'espera de ser traslladats a un lloc apropiat, amb l'esperança de vendre'ls en el mercat obert en lloc d'entregar-lo gratuïtament a la Xina".
Segons explica la cadena americana Bloomberg, el volum de petroli que entregaria Caracas representaria entre 30 i 50 dies de producció petroliera, el que no sembla ser una gran cosa, tenint en compte que els EUA produeix al voltant de 13,8 milions de barrils diaris.
Tot plegat succeeix després que Trump hagi donat el vistiplau que Delcy Rodríguez sigui la presidenta de Veneçuela sempre que col·labori amb els EUA, si no, el magnat estatunidenc va alertar que el seu càstig seria pitjor del que rebrà Maduro.