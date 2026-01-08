Nou gest del govern de Veneçuela: allibera opositors al chavisme i cinc ciutadans espanyols

Buscant la conciliació. El govern de Veneçuela ha anunciat l'alliberament "d'un nombre important" de presos polítics, entre ells cinc ciutadans espanyols. El nou executiu veneçolà ho ha qualificat de pas "pas positiu" donat pel flamant govern que encapçala Delcy Rodríguez.
Dels cinc espanyols alliberats, dos són bascos acusats per les autoritats veneçolanes d'espionatge, d'un complot per assassinar a Maduro i de vinculació al CNI. Aquest darrer fet l'ha negat el govern espanyol. Els excarcerats són els bascos Andrés Martínez Adasme i José María Basoa, el canari Miguel Moreno, el valencià Ernesto Gorbe i la hispanoveneçolana Rocío San Miguel, segons han confirmat fonts diplomàtiques.
Jorge Rodríguez, president del Parlament de Veneçuela i germà de Delcy, ha agraït a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i al president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la seva tasca en l'alliberament. Rodríguez ha parlat de "gest unilateral" de l'executiu per "consolidar la pau i la convivència pacífica" al país.
El Ministeri d'Afers exteriors espanyol ha informat en un comunicat que els ciutadans alliberats es preparen per viatjar cap a Espanya assistits per l'Ambaixada espanyola a Caracas. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, "ha pogut parlar amb tots ells personalment". "Espanya, que manté relacions fraternals amb el poble veneçolà, rep aquesta decisió com un pas positiu en la nova etapa en la qual es troba Veneçuela", ha manifestat el govern espanyol, en línia amb el que poc abans havia dit el mateix Albares.
Un nou gest
El d'aquesta tarda és el darrer moviment del nou executiu de Delcy Rodríguez, en l'objectiu d'anar millorant les relacions internacionals de Veneçuela. En aquesta línia, Donald Trump va assegurar que el Govern de Veneçuela, entregarà al país nord-americà "entre 30 i 50 milions de barrils de petroli d'alta qualitat sancionat".