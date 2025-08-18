Trump avisa Zelenski: si vol acabar la guerra ha de renunciar a Crimea i a l'OTAN

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, que no recuperarà Crimea ni podrà entrar a l'OTAN. "El president Zelenski pot acabar amb la guerra amb Rússia gairebé immediatament, si vol, o pot continuar lluitant", ha afirmat Trump en un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, hores abans d'una crucial cimera a la Casa Blanca amb el president ucraïnès i diversos líders europeus. En un altre escrit poc després d'aterrar a Washington, Zelenski ha afirmat que "mai" haurien d'haver cedit Crimea, i que les converses als Estats Units han de servir per "acabar amb aquesta guerra de manera ràpida i segura", amb una pau "duradora", i "no com anys enrere".
Zelenski -que en el seu anterior viatge als Estats Units va ser atacat directament per Trump i el seu vicepresident, JD Vance, durant una compareixença pública a la Casa Blanca- ha afirmat estar "agraït al president dels EUA per la seva invitació". El president ucraïnès ha lamentat que en el passat, "Ucraïna va ser obligada a cedir Crimea" i part del Donbass, i "Putin ho va utilitzar simplement com a punt de partida per a un nou atac". "No s'hauria d'haver cedit Crimea llavors, de la mateixa manera que després del 2022 els ucraïnesos no van cedir Kíiv, Odessa, Khàrkiv. Els ucraïnesos lluiten per la seva terra, per la seva independència", ha afirmat.
En el seu missatge, Trump ha recordat que Crimea va ser "entregada per Obama" sense que es disparés "ni un sol tret". El president nord-americà ha afirmat també que és per a ell un "gran honor" rebre a la Casa Blanca Zelenski i els líders europeus per acabar amb la guerra. "Rússia ha d'acabar amb aquesta guerra que ella mateixa va començar, i espero que la força conjunta amb els EUA i amb els nostres amics europeus obligui Rússia a una pau veritable", ha afirmat Zelenski.
La cimera a Washington arriba després de la reunió divendres a Alaska entre Trump i Vladímir Putin, que va acabar sense cap acord concret de pau.
Es preveu que a la reunió amb Trump i Zelenski participin, també, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president francès, Emmanuel Macron, el primer ministre britànic, Keir Starmer, el canceller alemany, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el president finès, Alexander Stubb, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.
Zelenski i Von der Leyen no cediran cap terreny
El president d'Ucraïna i la presidenta de la Comissió Europea han coincidit aquest diumenge en la impossibilitat que Kíiv lliuri voluntàriament territoris a Rússia com a part d'un hipotètic acord de pau, durant la visita exprés del mandatari a Brussel·les abans de la reunió amb el president dels Estats Units.
La presidenta de la Comissió Europea ha insistit que, "en el que concerneix a les qüestions territorials d'Ucraïna", la posició de la UE i d'Ucraïna és "nítida": "Les fronteres internacionals no poden canviar mitjançant l'ús de la força. Aquesta classe de decisió l'ha de prendre Ucraïna, i només Ucraïna, però mai per la força", ha asseverat.
Zelenski no ha esmentat aquests detalls específics i, però sí que ha expressat el seu desig que, en la seva trobada a la Casa Blanca, Trump l'informi de manera detallada, encara que ha assenyalat que "Putin porta sent incapaç de conquistar Donetsk des de fa dotze anys" abans de recalcar que "la Constitució d'Ucraïna declara impossible tant el lliurament de territoris com el seu intercanvi".
"Però atès que la qüestió territorial és tan important", ha volgut matisar Zelenski, "qualsevol discussió sobre aquest tema només pot discutir-se en una reunió trilateral amb els Estats Units i Rússia, i fins ara Rússia no ha donat indicis que tal cosa passi".
Control del Donbàs
Segons ha avançat el Financial Times i han confirmat diversos mitjans, el president rus va reclamar al mandatari nord-americà el control del Donbàs per tal d'aturar el front. Aquesta zona és una de les que ha estat en disputa amb més ferocitat des que va arrencar la invasió russa, el febrer del 2022, i suposaria per Putin assumir la governança d'un dels exponents industrials ucraïnesos. En cas de prosperar la petició, les fronteres prèvies a la guerra quedarien alterades per primer cop en dècades.