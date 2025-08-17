Zelenski viatjarà acompanyat de líders europeus a la reunió amb Trump a Washington

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i diversos líders europeus viatjaran a Washington amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, aquest dilluns per reunir-se a la Casa Blanca amb el president nord-americà, Donald Trump.
Ho ha confirmat aquest diumenge la dirigent alemanya a través de la xarxa social X, que també ha precisat que abans rebrà el líder ucraïnès a Brussel·les. Segons han afirmat els diversos dirigents de manera simultània, la trobada servirà per "continuar la tasca de coordinació" entre Europa i els EUA amb l'objectiu d'assolir "una pau justa i duradora que preservi els interessos vitals d'Ucraïna i la seguretat d'Europa".
El president dels Estats Units, Donald Trump, va mantenir una conversa telefònica d'una hora i mitja amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en el vol de tornada d'Alaska després de reunir-se amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. Trump també va informar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i altres líders europeus i de la OTAN.
Posteriorment, en un comunicat, Zelenski va confirmar que es reuniria amb Trump a la capital americana dilluns per "debatre tots els detalls per acabar amb les morts i la guerra". Serà la primera visita a la Casa Blanca de Zelenski després de la tensa discussió al despatx Oval del passat febrer.
Reunió de tres hores a Alaska entre Trump i Putin
La reunió arribarà després de la reunió de prop de tres hores a Alaska entre el president dels Estats Units i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per abordar el futur de la guerra a Ucraïna.
En una roda de premsa conjunta posterior sense preguntes, Trump va qualificar la trobada de "productiva", però sense que s’haguessin assolit resultats concrets sobre un alto el foc i demana més implicació dels països europeus. "No hi ha acord fins que no hi hagi un acord", va precisar. Per la seva banda, Putin va assegurar que la cita ha anat "força bé", espera que fixi les "bases per a la pau" i ha convidat Trump a una segona reunió a Moscou.
Control del Donbàs
Segons ha avançat el Financial Times i han confirmat diversos mitjans, el president rus va reclamar al mandatari nord-americà el control del Donbàs per tal d'aturar el front. Aquesta zona és una de les que ha estat en disputa amb més ferocitat des que va arrencar la invasió russa, el febrer del 2022, i suposaria per Putin assumir la governança d'un dels exponents industrials ucraïnesos. En cas de prosperar la petició, les fronteres prèvies a la guerra quedarien alterades per primer cop en dècades.