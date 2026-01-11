Trump amenaça Cuba: «No tindreu més petroli»

El president dels Estats Units, Donald Trump ha llençat un advertiment a l'estat de Cuba on ha proclamat que rebrien "més diners" o "petroli" de Veneçuela. A través del compte de Twitter de la Casa Blanca, s'ha difós el seu missatge a Truth Social, on s'ha vantat de tenir "l'armada més forta del món". També s'ha referit, als serveis de seguretat cubans que treballaven, presumptament, a Veneçuela. “La majoria d’aquests cubans han mort arran de l’atac dels Estats Units de la setmana passada, i Veneçuela ja no necessita protecció dels brètols i extorsionadors que la van mantenir com a ostatge durant tants anys", ha expressat.\r\n\r\nAlhora, també ha recomanat als polítics cubans que s'asseguin a negociar amb els Estats Units i els ha advertit de la força que poden exercir sobre el país centreamericà. "Recomano fermament que arribin a un acord abans que sigui massa tard. Gràcies per la vostra atenció sobre aquest assumpte", ha conclòs el president nord-americà.\r\n