Controlar el Donbàs: la condició de Putin a Trump per acabar amb la guerra a Ucraïna

Amb el pas de les hores es van coneixent els detalls de la trobada que han mantingut Donald Trump i Vladímir Putin a Alaska per discutir el futur de la guerra a Ucraïna. Segons ha avançat el Financial Times i han confirmat diversos mitjans, el president rus va reclamar al mandatari nord-americà el control del Donbàs per tal d'aturar el front. Aquesta zona és una de les que ha estat en disputa amb més ferocitat des que va arrencar la invasió russa, el febrer del 2022, i suposaria per Putin assumir la governança d'un dels exponents industrials ucraïnesos. En cas de prosperar la petició, les fronteres prèvies a la guerra quedarien alterades per primer cop en dècades.
Quins seran els propers passos? Trump ha indicat que es posarà en contacte amb els països de l'OTAN i amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per tal d'informar-los dels avenços -no concretats- sobre el conflicte a l'est d'Europa. En teoria, un dels propers passos podria ser una trobada trilateral amb la participació dels Estats Units, Rússia i Ucraïna. En tot, el mandatari nord-americà ha insistit en la idea que qualsevol decisió definitiva sobre el futur de la guerra passa per Zelenski, que segons els líders europeus -s'hi ha reunit aquesta setmana- està disposat a parlar de cessions territorials. Un canvi en les fronteres d'Europa és el que preocupa els dirigents comunitaris.
Trump, que ha rebut Putin enmig d'un desplegament d'avions de combat a la base militar d'Anchorage -propera a territori rus i segura per a l'autòcrata, tenint en compte que així no havia de sobrevolar cap país on hi hagi vigent una ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional (TPI) pels crims de guerra a Ucraïna-, ha assenyalat que té una relació "fantàstica" amb el seu interlocutor. Putin li ha tornat els elogis, i ha determinat que entre els dos existeix una relació "sòlida". Lluny de cedir, el dirigent rus ha apuntat que cal arribar a enteses que garanteixin un "equilibri just de seguretat a Europa" i que permetin resoldre "les causes" del conflicte existent a Ucraïna.
En aquest sentit, ha citat les "preocupacions legítimes" de Rússia com un dels elements que ha d'orbitar al voltant de les converses. Des del mes de gener, Putin compta amb la presència a la Casa Blanca d'un líder que ha trencat amb el suport incontestable que els Estats Units brindaven al país que dirigeix Zelenski. De fet, Trump va esbroncar fa uns mesos el president ucraïnès al Despatx Oval en companyia del vicepresident J.D Vance, també present aquest divendres a Alaska. A la cita hi ha tingut espai Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà, que és un dels pocs alts responsables nord-americans que no proclama cap tipus de simpatia cap a Putin, tot i que ha moderat la posició.