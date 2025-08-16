Trump no se'n surt amb Putin: la cimera acaba sense acord sobre la pau a Ucraïna

Amb avenços, però sense acord. Aquest és el balanç de la cimera que van celebrar aquest divendres Donald Trump i Vladímir Putin a Anchorage, Alaska, per tal d'arribar a un acord sobre la guerra a Ucraïna. Enmig d'un desplegament inèdit i sota el lema Pursuing peace -Perseguint la pau-, els dos mandataris s'han citat durant tres hores abans de comparèixer -sense preguntes- davant dels mitjans. "Ha estat una trobada profunda", ha indicat el president nord-americà, que surt de la reunió sense concrecions després d'haver assenyalat, en declaracions fluctuants al llarg de la setmana, que hi hauria "conseqüències molt greus per a Rússia" si no s'arribava a cap entesa.
Quins seran els propers passos? Trump ha indicat que es posarà en contacte amb els països de l'OTAN i amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per tal d'informar-los dels avenços -no concretats- sobre el conflicte a l'est d'Europa. En teoria, un dels propers passos podria ser una trobada trilateral amb la participació dels Estats Units, Rússia i Ucraïna. En tot, el mandatari nord-americà ha insistit en la idea que qualsevol decisió definitiva sobre el futur de la guerra passa per Zelenski, que segons els líders europeus -s'hi ha reunit aquesta setmana- està disposat a parlar de cessions territorials. Un canvi en les fronteres d'Europa és el que preocupa els dirigents comunitaris.
Trump, que ha rebut Putin enmig d'un desplegament d'avions de combat a la base militar d'Anchorage -propera a territori rus i segura per a l'autòcrata, tenint en compte que així no havia de sobrevolar cap país on hi hagi vigent una ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional (TPI) pels crims de guerra a Ucraïna-, ha assenyalat que té una relació "fantàstica" amb el seu interlocutor. Putin li ha tornat els elogis, i ha determinat que entre els dos existeix una relació "sòlida". Lluny de cedir, el dirigent rus ha apuntat que cal arribar a enteses que garanteixin un "equilibri just de seguretat a Europa" i que permetin resoldre "les causes" del conflicte existent a Ucraïna.
En aquest sentit, ha citat les "preocupacions legítimes" de Rússia com un dels elements que ha d'orbitar al voltant de les converses. Des del mes de gener, Putin compta amb la presència a la Casa Blanca d'un líder que ha trencat amb el suport incontestable que els Estats Units brindaven al país que dirigeix Zelenski. De fet, Trump va esbroncar fa uns mesos el president ucraïnès al Despatx Oval en companyia del vicepresident J.D Vance, també present aquest divendres a Alaska. A la cita hi ha tingut espai Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà, que és un dels pocs alts responsables nord-americans que no proclama cap tipus de simpatia cap a Putin, tot i que ha moderat la posició.
Posteriorment, en una entrevista a la Fox News, Trump ha definit la trobada de "molt càlida" i ha evitat revelar el motiu que els ha impedit arribar a l’acord. Preguntat sobre si estava disposat a dir per què no s'havia assolit cap pacte, el president dels EUA ho ha descartat. "No, preferiria que no. Algú se n'assabentarà, però jo no ho vull dir. Prefereixo veure si podem arribar a l’acord”, ha replicat el mandatari nord-americà. Quan ha acabat la roda de premsa, Putin ha suggerit que la propera cita hauria de ser a Moscou. Trump no ho ha descartat, tot i que ha verbalitzat que tindria "molta pressió" perquè no fos així. De moment, les perspectives d'entesa continuen allà on eren abans de la cimera.