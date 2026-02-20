El Tribunal Suprem dels Estats Units tomba la majoria dels aranzels de Trump

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha dictaminat que els aranzels proposats per Donald Trump l'any passat són il·legals. Aquest divendres, el Suprem s'ha pronunciat i ha declarat que el president nord-americà hauria abusat del seu poder en emparar-se en la llei d'emergència (IEEPA, per les sigles en anglès). La llei que sustenta aquests aranzels d'importació "no autoritza el president a imposar aranzels", ha dit l'alt tribunal.
Aquesta era una decisió que el Tribunal Suprem tenia pendent i que focalitzava una norma tensió política a Washington. Trump ha fet de la política aranzelària un dels punts forts del seu mandat. La decisió del Suprem era considerada vital per la solidesa política del president dels Estats Units. Des de l'inici de la seva presidència, Trump ha fet de les amenaces tarifàries contra aliats i estats enemics una de les seves armes preferides.
Però més enllà de l'aspecte concret dels aranzels, la decisió dels magistrats té una norma càrrega política. En aquests moments, el Suprem, de nou magistrats vitalicis, té una clara majoria conservadora. El que indica que, fins i tot dins de la majoria conservadora de l'alt tribunal, Trump ha topat amb una forta oposició. Els jutges del Suprem que s'han pronunciat en contra han estat Clarence Thomas, Samuel Alito i Brett Kavanaugh.
Així, els magistrats han tombat per una majoria de sis a tres la sentència d'un tribunal inferior que ja havia dictaminat que el recurs a aquesta llei de 1977 per part del president excedia la seva autoritat. En concret, el Suprem ha rebutjat la interpretació del Govern segons la qual la IEEPA atorgava al president la facultat d’imposar unilateralment aranzels il·limitats. En aquest sentit, subratlla que la Casa Blanca ha d’“al·legar una autorització clara del Congrés” per justificar la seva extraordinària atribució de la facultat d’imposar aranzels.
El president nord-americà va advertir fa unes setmanes que, si el Suprem es pronunciava en contra dels aranzels, seria “un complet desastre” que obligaria el país a reemborsar “bilions” de dòlars. Els aranzels globals anunciats per Trump l’abril del 2025 van ser impugnats per una dotzena d’estats dels Estats Units i per empreses nord-americanes que consideren que el president es va extralimitar en imposar els gravàmens mitjançant ordres executives invocant la IEEPA, legislació que, en determinades circumstàncies, atorga al president l’autoritat per regular o prohibir transaccions internacionals durant una emergència nacional.