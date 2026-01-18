Europa respon a Trump: els aranzels per Groenlàndia creen una «espiral perillosa»

Els vuit països europeus amenaçats per Donald Trump amb aranzels del 10% per haver reforçat la seva presència a l'Àrtic -i el rebuig a l'annexió de Groenlàndia- han publicat aquest diumenge a la tarda un comunicat conjunt on afirmen que la mesura "erosiona les relacions transatlàntiques". "Les amenaces aranzelàries soscaven aquestes relacions i corren el risc d'una perillosa espiral descendent", han alertat Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia.
"Com a membres de l'OTAN estem compromesos a reforçar la seguretat de l'Àrtic com a interès transatlàntic compartit", han recordat els vuit països, que consideren que les maniobres de l'operació Resistència Àrtica "no suposen una amenaça per a ningú". "Ens solidaritzem plenament amb el Regne de Dinamarca i el poble de Groenlàndia. A partir del procés iniciat la setmana passada, estem disposats a entaular un diàleg basat en els principis de la sobirania i la integritat territorial", han assenyalat en el text conjunt tots vuit països europeus.
"Continuarem units i coordinats en la nostra resposta, i estem compromesos a defensar la nostra sobirania", han conclòs Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, Finlàndia i els Països Baixos. Trump va anunciar impostos del 10% a les importacions provinents d'aquests vuit països a partir de l'1 de febrer, que s'incrementaran fins al 25% l'1 de juny i es mantindran "fins que s'arribi a un acord per a l'adquisició total i completa de Groenlàndia".
L'anunci de Trump
Trump va anunciar aquest dissabte la imposició d'aranzels del 10% a les importacions de vuit països que s'han oposat a l'annexió nord-americana de Groenlàndia. Aquests impostos els afectaran a partir de l'1 de febrer i s'incrementaran fins al 25% l'1 de juny "fins que s'arribi a un acord per a l'adquisició total i completa de Groenlàndia", va dir Trump a la seva xarxa social, Truth Social.
El president va assegurar que els EUA han intentat aquesta compra des de fa més de 150 anys i que "molts presidents ho han intentat" però que Dinamarca ho ha rebutjat sempre. Trump va tornar a esgrimir raons de seguretat per controlar aquest territori àrtic i ha insistit que "la Xina i Rússia volen Groenlàndia i no hi ha res que Dinamarca hi pugui fer".
"Ningú tocarà aquest tros de terra sagrada, especialment des que la seguretat nacional dels Estats Units i del món en general està en risc", va afirmar. Segons ha detallat, adquirir Groenlàndia és clau per al sistema antimíssils Golden Dome (cúpula daurada), amb el qual vol protegir d'atacs estrangers tant els EUA com el Canadà.
"Els Estats Units d'Amèrica estan oberts a negociar amb Dinamarca i qualsevol d'aquests països que han posat tantes coses en risc, malgrat tot el que hem fet per a ells, incloent-hi màxima protecció, durant tantes dècades", ha afegit el president nord-americà, que ha dit que els EUA han "subsidiat" Dinamarca i la Unió Europea "durant anys".
Respostes de Costa i Von der Leyen
El president del Consell Europeu, António Costa, ha afirmat que està coordinant una "resposta conjunta" dels estats membres de la Unió Europea per l'augment d'aranzels. Així ho ha dit en roda de premsa des de l'Asunción, capital del Paraguai, on la UE ha firmat finalment l'acord comercial amb els països del Mercosur. "El que podem dir és que la UE sempre serà molt ferma en la defensa del dret internacional, sigui on sigui, i començant pel territori dels estats membres", ha dit l'exprimer ministre de Portugal.
"Si Rússia envaeix Ucraïna, hem d'aixecar-nos per defensar la integritat territorial, la sobirania, el dret internacional a Ucraïna. Si els drets humans són violats a Veneçuela, ens hem d'aixecar pels drets humans a Veneçuela. Si volem prosperitat compartida, hem d'obrir els mercats i no tancar-los, hem de crear zones d'integració econòmica i no augmentar aranzels", ha sentenciat Costa.
Per la seva part, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha advertit aquest dissabte que la imposició de nous aranzels dels Estats d'Units d'Amèrica a països europeus afectarà la relació de la Unió Europea amb els EUA. "Soscavarien les relacions transatlàntiques i s'arrisquen a una espiral perillosa", ha dit en un missatge a X.