Condemnen l'alpinista que va deixar morir la seva xicota en un cim d'Àustria

Thomas Plamberger, un home de 37 anys, va deixar morir la seva parella Kerstin Gurtner de 33 anys, i el Tribunal d'Innsbruck al Tirol l'ha declarat culpable d'homicidi imprudent greu. Un dels fets destacables d'aquesta penosa actuació és que l'home la va deixar morir congelada i exhausta en el cim més alt d'Àustria, el Grossglockner, de 3.798 metres d'altitud.
Aquest dijous, el jutge ha condemnat Plamberger a una pena condicional de cinc mesos de presó i a pagar una multa de 9.600 euros, tot i que la defensa sol·licitava una pena de tres anys de presó. Amb pena establerta, l'homicida imprudent no haurà d'entrar a la presó si compleix certs requisits.
Sola en mig del fred i la nit
Segons informa 3catinfo, el 18 de gener del 2025, la parella va sortir a les 6.45 del matí amb la finalitat de passar tot el dia fent senderisme i apropar-se al cim del Glossglockner. El fet és que vora les 23h de la nit un equip de rescat de muntanya va veure la parella a prop del cim, però l'home no va donar senyals per demanar auxili. Un cop passades tres hores i se superava la una de la matinada sí que va demanar ajuda. L'home va deixar sola la seva parella sense material d'abric a escassos metres del cim, l'equip de rescat es va activar i la van trobar a les 10 del matí, ja morta.
L'especialista en muntanya era ell i no la seva parella. Això ha dit el jutge, qui té formació d'alpinista, i ha assenyalat que la víctima es trobava sota "la custòdia" del seu xicot, ja que era ell qui feia de guia de muntanya. La diferència de les capacitats alpinistes "eren anys llum", indicava el jutge, per explicar com la responsabilitat de la noia requeia sobre Plamberger.
Va ignorar les capacitats de la victima
En aquest sentit, l'acusació ha assenyalat que l'imputat va ignorar que la seva parella no tenia experiència en ascensos d'alta muntanya i l'han titllat de negligent. La Fiscalia ha indicat que veient les condicions meteorològiques adverses i havent iniciat l'ascens tard, haurien d'haver parat l'ascens i tornar.
La noia va ser trobada congelada i sense embolicar amb una manta d'emergència, la qual és molt útil en casos extrems i de temperatures sota zero. L'acusat va anar a buscar ajuda al refugi de la muntanya, però no va descarregar la motxilla de la seva parella... uns actes que no ha justificat detalladament davant el jutge.
Plamberger, en el judici que va durar més de 13 hores, va decalar-se no culpable i va argumentar que va entrar en un "estat d'emergència". La fiscalia també va demanar testimoni a una exparella de l'home, la qual va fer un ascens amb ell i aquesta es va quedar sola a la muntanya durant la nit després d'una forta discussió mentre feien senderisme.