Rutes de senderisme fàcils i segures per fer en parella

Les activitats de senderisme mai passen de moda, molt menys quan pots gaudir d'un paisatge natural preciós, bon temps i passar un dia diferent. Aquest tipus de plans són ideals per trencar amb la rutina dins de la teva parella si ja esteu cansats d'anar als mateixos llocs de sempre i us apeteix un pla diferent i fora de la ciutat. El nostre país té opcions per a tothom i rutes senzilles adaptades a qualsevol nivell.
Via Verda del Carrilet cap al Gorg de Santa Margarida
La Via Verda del Carrilet és un passeig senzill i molt variat visualment de poc més de quatre quilòmetres que té al final del camí un gorg preciós on pots banyar-te durant l'estiu. La ruta comença a l’aparcament de la Sala Polivalent de Les Planes d’Hostoles i, de seguida, enfila cap a la Via Verda. El camí està clarament senyalitzat, travessa per sota dos ponts de pedra i per sobre dos ponts de fusta i el gorg es reconeix perquè queda entremig de les runes de l’antiga ermita de Santa Margarida i de la Font de Santa Margarida. L’aigua del gorg de Santa Margarida és de color turquesa perquè el to de la roca clara es reflecteix en l’aigua límpida del riu Brugent.
Fageda d’en Jordà
Aquesta no és una ruta concreta, sinó un espai màgic on pots perdre't i triar la ruta que més vulguis o descobrir el camí que vulguis triar. La Fageda d’en Jordà, al cor de la Garrotxa, és un jardí laberíntic natural a la faldilla del volcà Croscat. El terreny crea camins que serpentegen pel bosc i creen un ambient romàntic característic de qualsevol llibre de fantasia màgica.
La ruta fins a Pont Cabradís
Aquesta ruta s'amaga entre roques i torrents del municipi de Guixers, que condueix fins a la cova del Pont Cabradís. El seu itinerari està assenyalat i és apte per a tota mena de senderistes que tinguin una mica d'experiència. Un recorregut de 14,2 quilòmetres que et conduirà fins a una cova esculpida per l'aigua que, encara que pugui semblar que és de difícil accés, no cal fer grans esforços per arribar-hi.
El camí parteix d'un aparcament que està en la masia de Calç Riu a Valls. Des d'aquí, es va fins a la vall en el qual cal travessar passarel·les, escales metal·litzades, cadenes o cordes que s'han instal·lat per als trams que són més empinats. Després de dues hores i mitja s'arriba fins al Pont Cabradís, una formació que compta amb aproximadament 50 metres de longitud. És una creació natural, ja que el pont s'ha format perquè el riu travessa la roca.
El camí de Ronda
Aquest camí és l'opció perfecta per sortir uns dies amb la teva parella i gaudir de la natura i la costa catalanes mentre camines i pares en els poblets que envolten el camí de Ronda. Va des de Girona fins a la Costa Brava i passa pel massís muntanyós de les Gavarres, l'Ardenya, el litoral de la Costa Brava i torna a Girona per la plana de l'Empordanet i el cim del Santuari dels Àngels. Una ruta llarga, però que es pot complicar tot el que vulgueu i que, a més, et permet anar parant en hostals o albergs durant la ruta.
Far de Sant Sebastià
No hi ha lloc més romàntic que un far i una posta de sol. Això és el que podràs trobar a Palafrugell, on es troba un far de més de 150 anys, acompanyat de l’ermita de Sant Sebastià de la Guarda. El far està a 170 metres per sobre del nivell del mar i des d'allà les vistes a la mar són espectaculars. No només funciona com a punt de referència pels vaixells, sinó que també és l'inici d'una ruta entre cales que arriba fins a Tamariu. Un camí senzill, ideal per fer quan ha passat la calor sufocant de l'estiu i per gaudir d'un bon dia al costat de la mar i, si voleu, parant en les cales per dinar o esmorzar.