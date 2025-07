Què signifiquen els colors en les rutes de senderisme?

Si estàs començant a fer rutes per gust, per pressió del teu grup d'amics o per respirar un aire diferent al de la ciutat, el més segur és que durant el camí que facis et trobes amb més d'una pedra, arbre o fusta pintats amb dues o més línies de colors.

Encara que et pugui parèixer confós, aquests senyals són el teu aliat en senderisme. Les marques són orientacions per guiar-te en la direcció en què has d'anar i informar-te del tipus de senda amb què et trobaràs. El seu codi de colors i direccions és molt fàcil de recordar i ho podràs posar en pràctica en totes les rutes que facis a partir d'ara.

La combinació dels colors

Aquests senyals són universals i estan pensades perquè, independentment del punt geogràfic on es realitzi senderisme, s'entenguin. Normalment, apareixen dues línies juntes, una blanca i altra de diferent color segons el tipus de camí que es trobarà.

Per exemple, quan la línia blanca va acompanyada d'una altra línia verda, indica una senda local de menys de 10 quilòmetres. Solen ser rutes de poca dificultat, la qual cosa les fa aptes per passar un bon dia en família o amb amistats en la natura.

Si les dues línies són de color blanc i groc, significa que és una senda de petit recorregut d'entre 10 i 50 quilòmetres, aproximadament. La qual cosa les fa ideals per qui vulgui provar un desafiament major en la muntanya o el bosc.

Per últim, les marques de color blanc i roig indiquen rutes de gran recorregut, amb distàncies que superen els 50 quilòmetres. Aquesta opció té un nivell de dificultat major pel temps i la resistència que implica, així que és ideal per professionals o per a senderistes amb experiència. Si els senyals són de diferents colors significa que s'està caminant per un tram de sendes compartides de diferents distàncies i dificultats en què sempre s'indicarà primer el color de la ruta més llarga.

Indicacions segons la posició

A més del llenguatge de colors que indica el tipus de ruta que es trobarà al davant, la posició d'aquests senyals també ens guia per saber cap a on continuar el camí. En la majoria d'interseccions o bifurcacions de camins apareixen aquestes marques. Quan les línies són rectes significa que s'ha de continuar sense desviar-se, i quan es troben en creu és un avís que per aquella direcció no segueix la ruta. A més, també es poden trobar marques que indiquen amb fletxes un canvi de sentit per on continua la senda.