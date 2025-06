La ruta en bici que et porta pel cor dels volcans catalans: gairebé ningú la coneix

Un dels millors espais per practicar cicloturisme a Catalunya és la Garrotxa i una de les millors rutes per fer en bici és la via verda que inicia a Olot i acaba a Girona, però es pot enllaçar amb altres per poder gaudir de més espais.

L'Olot és el pas obligat per enllaçar la Via Verda del Ferro i la Via Verda del Carrilet. Per fer aquesta vida de pas, hi ha dues opcions: la primera és la que va per Sant Joan de les Abadesses, el Coll de Santigosa i el Coll de Coubet aprofitant una antiga carretera; la segona via és passar per Santa Llúcia de Puigmal i la Vall de Bianya.

Un cop visitat Olot, lloc de partida ideal segons la direcció recomanada per fer la Via Verda del Carrilet per tal que gran part del recorregut sigui descendent, qui vulgui pot endinsar-se en una ruta que trepitja per on antigament passaven unes vies de tren.

La Via Verda del Carrilet és una via exclusiva per a vianants i ciclistes que aprofita el recorregut d'un antic tren de via estreta. Durant aquest passeig s'hi poden descobrir diferents elements de gran interès paisatgístic, ecològic i cultura, concretament una de les vistes més boniques és les que aporta situar-se en un entorn volcànic: ambdues bandes del camí hi és present.

Aquest recorregut, de 55 quilòmetres, travessa tres comarques, dotze pobles i les valls del riu Fluvià, Brugent i Ter, a més, forma part de la xarxa de Camins Naturals de l'Estat.

Apte per famílies

La Ruta del Carrilet, amb el punt més elevat al Coll d'en Bas (589 metres) té un desnivell d'un 1,5%, el que la converteix en un recorregut senzill i digne de ser gaudit amb qui es vulgui. El recorregut també es pot fer en diversos dies i d'aquesta manera poder aprofundir en totes les localitats properes per on passa: Olot i el seu volcà de Montsacopa; Preses i els diferents nuclis de la Vall d'en Bas; Sant Feliu de Pallerols i el riu Brugent; Planes d'Hostoles i la riera Cogolls. Aquests són alguns dels múltiples punts d'interès que hi ha a la Garrotxa.

A més, mentre es fa la Via Verda del Carrilet es poden seguir altres rutes senyalitzades per descobrir altres racons. En els 12 pobles que travessa la ruta hi ha enllaços a altres camins que amplien les possibilitats de gaudir dels paisatges garrotxins.