Ni Espanya ni Itàlia: cinc països sorprenen com a destinacions de moda a Europa aquest estiu

Amb l'arribada de la calor molta gent ja ha reservat les seves vacances i d'altres no haurien de tardar massa si l'objectiu és evitar pagar uns preus molt alts. A casa nostra, per proximitat, el turisme per la resta d'Europa és una de les destinacions més freqüents. Però hi ha hagut un canvi de tendència que ha recollit una entitat especialitzada.

Una nova investigació de la Comissió Europea de Viatges ha detectat canvis en els comportaments de viatge dels ciutadans europeus tant a la primavera com a l'estiu d'aquest any. L'informe mostra que la intenció general de viatge és inferior a la de l'any passat, un 3% menys, i que els ciutadans plantegen estades més llargues i amb més despesa.

Noves destinacions que triomfen a Europa

Les preferències dels turistes europeus també han canviat. Si bé el sud i la Mediterrània d'Europa continuen sent una de les principals opcions, les intencions de visitar la regió són més baixes ara que fa un any. Això es deu al fet que alguns viatgers tenen previst explorar destinacions alternatives.

Aquests països són menys típics, però estan experimentant un augment en les intencions de viatjar-hi. Es tracta de territoris com Àustria, Bòsnia i Hercegovina, Albània, Bèlgica i Bulgària. Una de les coses més destacables d'aquests indrets és que els turistes s'hi queden més temps que a la resta -un 38% planteja viatges de més de deu dies- i també gasten més, amb un pressupost de més de 2.500 euros per viatge.

Els països on més es viatjarà

Sigui com sigui, encara hi ha certa preferència per a les destinacions més habituals. Segons aquest informe de la Comissió Europea de Viatges, el 6,5% dels turistes europeus encara prefereixen Espanya com a pròxima destinació dins del continent. Per darrere queden Itàlia (6%), França (5,9%), Grècia (4,5%) i Alemanya (4,4%).

El canvi climàtic cada cop influeix més

Com a nota curiosa, l'estudi reflecteix que la consciència climàtica cada cop té més influència en les decisions de viatge dels turistes europeus. El 81% dels ciutadans asseguren que el canvi climàtic ha afectat la manera en com viatgen, un 7% més que la xifra de l'any passat.

Els viatgers estan ajustant els seus hàbits a conseqüència de la crisi climàtica: el 17% para més atenció a les previsions meteorològiques, mentre que el 15% busca climes més suaus i un 14% evita destinacions que són propenses a situacions de calor extrema. Precisament això pot fer que molts turistes prefereixin els viatges a destinacions més populars, però que presenten temperatures més moderades.