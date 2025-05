Les millors ciutats europees per recórrer a peu

Viatjar i descobrir nous països i ciutats és, des de fa uns anys, una activitat freqüent durant les vacances. I una de les coses que més busquen els turistes quan han de decidir el seu destí és que aquest sigui fàcilment transitable a peu. Així, volen estalviar-se trajectes amb transport públic o haver de llogar un vehicle per desplaçar-se per la zona.

El portal de viatges GuruWalk ha elaborat la llista de les 100 millors ciutats per visitar caminant aquest 2025. El destí que encapçala el rànquing és Roma. La capital d'Itàlia destaca per la proximitat que hi ha entre les diferents atraccions. "La Ciutat Eterna continua sent un destí clau per als viatgers fascinats per la història antiga. El Colosseu, el Panteó i les places barroques fan de Roma un museu a l'aire lliure que mereix ser explorat a fons, pas a pas", assegura l'estudi.

El segon lloc de la llista l'ocupa la capital hongaresa, Budapest. "Coneguda com 'la Perla del Danubi', combina arquitectura imperial amb una vibrant escena cultural. Els turistes poden passejar des de la Basílica de Sant Esteve fins al Parlament de Budapest en només 15 minuts", apunta el portal. I, a més, la guia recomana relaxar-se en algun dels "banys termals icònics" de la ciutat després de visitar-la a peu.

Tanca el podi Madrid. Segons l'estudi "ofereix la combinació perfecta d'art, vida urbana i parcs emblemàtics". Però no és l'única ciutat de l'Estat inclosa a la llista. De fet, la capital catalana ocupa la cinquena posició del rànquing. De Barcelona se'n destaca l'arquitectura de Gaudí, l'"encant" del barri Gòtic i l'estil de vida mediterrani: "És una ciutat ideal per perdre't, passejant per carrers estrets, mercats acolorits i places plenes de vida".

El top 10 de ciutats per visitar caminant