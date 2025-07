El gorg turquesa per refrescar-se a l'estiu: una piscina natural entre dues grans ciutats

“Aquí al bosc em sento millor / Fa calor i em banyo al gorg”. Amb la cançó “Gorg”, la Ouineta, veu de la banda sonora de l’estiu de 3Cat, saltava a la fama l’any 2023, i especialment en els dies de canícula, cal donar-li la raó. Al municipi de Les Planes d’Hostoles, s’hi troba una de les piscines naturals més apreciades de la comarca de la Garrotxa. És de fàcil accés, però s’amaga entre camins forestals que s’han de conèixer, i per aquest motiu, queda emparada del turisme massiu.

L’aigua del Gorg de Santa Margarida és de color turquesa perquè el to de la roca clara es reflecteix en l’aigua límpida del riu Brugent. S’hi arriba seguint la Via Verda del Carrilet en direcció Girona, fent un passeig de poc més de quatre quilòmetres, durant una mitja hora. La ruta comença a l’aparcament de la Sala Polivalent de Les Planes d’Hostoles i, de seguida, enfila cap a la Via Verda. El camí està clarament senyalitzat, travessa per sota dos ponts de pedra i per sobre dos ponts de fusta, i el gorg es reconeix perquè queda entremig de les runes de l’antiga ermita de Santa Margarida i de la Font de Santa Margarida.

La piscina natural és d’uns quants metres de profunditat i malgrat que l’aigua dels rius acostuma a ser freda, aquesta gorga manté la temperatura. Molts visitants aprofiten el bany per fer senderisme per l’Espai Protegit del Brugent. A més, molt a prop hi ha Can Garay, un mas modernista que funciona com a hostalatge, restaurant i bar, idòniament com a lloc de repòs.

Des de Barcelona, per arribar al Gorg de Santa Margarida, són 100 quilòmetres, aproximadament una hora i mitja. El camí més directe és prendre la C-17 en direcció a Girona, enllaçar amb la C-37 fins a Olot i, des d’allí, continuar fins a Les Planes d’Hostoles per la carretera C-63.

Des de l’estiu de 2020 és necessari un tiquet de dia amb reserva prèvia per accedir a tot l’Espai Natural Protegit del Brugent. El preu del tiquet és de sis euros per a majors de vuit anys i gratuït per a menors. Així, l’espai es limita a 300 persones per dia a tot l’espai i natural. Els diners recaptats es destinen íntegrament destinats a cobrir el cos d'informadors ambientals i guardes rurals, a més de fer accions de manteniment, neteja i conservació del paratge.