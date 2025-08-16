Vies verdes de Catalunya: per fer amb bicicleta o caminant

Les vies verdes són antigues línies de ferrocarril reconvertides en camins naturals, ideals per a ciclistes i caminants. A Catalunya, aquestes rutes ofereixen una manera única de gaudir del paisatge, la natura i el patrimoni cultural de la regió. Les vies verdes són una excel·lent opció per a famílies, grups d'amics i aventurers en solitari que busquen una experiència diferent i saludable.
Per tant, si estàs buscant rutes amb bicicleta per Catalunya, les vies verdes no només proporcionen un entorn segur i accessible, sinó que també permeten als visitants connectar amb la història i el medi ambient de cada comarca. Tant si optes per recórrer-les en bicicleta com si prefereixes fer-ho caminant, les vies verdes de Catalunya són una oportunitat per descobrir els racons més autèntics del territori.
6 vies verdes de Catalunya que has de fer
Les vies verdes són una manera excel·lent de descobrir Catalunya a un ritme tranquil i gaudir de l'entorn natural i cultural que ofereix cada ruta. Aquí presentem vuit vies verdes imprescindibles que no et pots perdre.
Via Verda de la Terra Alta i Baix Ebre
Aquesta ruta s'estén des de la Terra Alta fins a la desembocadura de l'Ebre recorren antiga via fèrria de la Val de Zafán. Ofereix un paisatge impressionant, passant per túnels i ponts històrics que daten de l'antiga línia de ferrocarril. La seva baixa dificultat la fa ideal per a famílies i principiants.
- Per què fer-la: Paisatges espectaculars i història ferroviària.
- On és: Comença a Arnes, a la Terra Alta, i arriba fins a Tortosa.
- Consell: Porta llanterna per als túnels i gaudeix d'un bon dinar a Tortosa.
Via Verda del Carrilet I
Aquest recorregut de 57 km connecta Olot amb Girona i ofereix una experiència variada, amb paisatges volcànics i zones de bosc dens. És una de les vies més populars de Catalunya.
- Per què fer-la: diversitat de paisatges, des de volcans fins a boscos.
- On és: d'Olot a Girona.
- Consell: aprofita per visitar la zona volcànica de la Garrotxa i gaudir de la gastronomia local.
Via Verda del Carrilet II
La Ruta del Carrilet, amb un recorregut d'aproximadament 41,9 km i un pendent suau, destaca per seguir l'antic traçat del tren de via estreta Girona-Sant Feliu de Guíxols, travessant paisatges emblemàtics de les comarques del Gironès i el Baix Empordà fins a arribar al mar a la Costa Brava.
- Per què fer-la: ideal per gaudir d'un recorregut tranquil i pintoresc.
- On està: de Girona a Sant Feliu de Guíxols
- Consells: gaudeix de les antigues estacions restaurades per descansar i prendre alguna cosa durant el recorregut.
Via Verda del Llobregat
La ruta segueix el riu Llobregat des de Castellar de n'Hug fins a Manresa, oferint vistes al riu i als seus salts d'aigua, així com als paisatges de muntanya dels voltants.
- Per què fer-la: ideal per descobrir la natura a prop de Barcelona.
- On és: de Castellar de n'Hug a Manresa.
- Consell: visita les fonts del Llobregat al començament del recorregut.
Via Verda del Tren Petit
La Ruta del Tren Petit destaca per recórrer 6 km per l'antic traçat del tren que unia Palamós amb Girona, oferint un passeig per paisatges empordanesos envoltats pel massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur.
- Per què fer-la: descobrir els paisatges que va descriure Josep Pla, travessant la plana agrícola de l’Aubí i els entorns del massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur, amb accés a les belles platges de Castell i la Fosca.
- On està: de Palamós a Palafrugell
- Consells: vistes espectaculars del massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur.
Via Verda del Ferro i del Carbó
Els visitants poden gaudir de vistes a la serra del Cadí i descobrir els tresors culturals de la zona, com el monestir de Ripoll i el pont medieval de Sant Joan de les Abadesses.
- Per què fer-la: recorregut agradable pel Ripollès, amb vistes a la serra del Cadí i el paisatge natural de la comarca.
- On està: de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses.
- Consells: aprofita per visitar el monestir de Ripoll i el pont medieval de Sant Joan de les Abadesses.