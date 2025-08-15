La ruta de senderisme que amaga una cova que sembla treta d'una pel·lícula

El senderisme és una opció arriscada per a fer en l'estiu, però pots una bona opció si al final de la ruta t'espera una cova amb aigua cristal·lina que sembla treta d'una pel·lícula. Aquesta és la ruta que s'amaga entre roques i torrents del municipi de Guixers, que condueix fins a la cova del Pont Cabradís.
Un recorregut de 14,2 quilòmetres que et conduirà fins a una cova esculpida per l'aigua que, encara que pugui semblar que és de difícil accés, no cal fer grans esforços per arribar-hi i no sol ser molt visitada.
La ruta fins a Pont Cabradís
Aquesta ruta part des de Valls, en el municipi de Guixers, i recorre un paisatge natural preciós fins a arribar a un dels llocs més bonics de l'interior de la regió: una espècie de túnel que travessa la muntanya i que s'ha anat modelant durant segles per l'aigua del riu Aigua de Valls. El seu itinerari està assenyalat i és apte per a tota mena de senderistes que tinguin una mica d'experiència.
El camí parteix d'un aparcament que està en la masia de Calç Riu a Valls. Des d'aquí, es va fins a la vall en el qual cal travessar passarel·les, escales metal·litzades, cadenes o cordes que s'han instal·lat per als trams que són més empinats.
Després de dues hores i mitja s'arriba fins al Pont Cabradís, una formació que compta amb aproximadament 50 metres de longitud. És una creació natural, ja que el pont s'ha format perquè el riu travessa la roca.
La cova de pel·lícula
Aquest espai és de gran bellesa perquè s'aprecia una cavitat estreta que està recoberta per molsa i tosca en la qual es filtra la llum, mentre que l'aigua va degotant del sostre i aconsegueix obrir-se pas entre les pedres. Aquesta visió crea la imatge de pel·lícula de fantasia que es pot viure amb només donar una ullade a les fotos de la cova.
A l'interior, es forma un gorg en la qual es poden mullar els peus, encara que l'aigua està prou freda perquè ve directament de les muntanyes.
La volta a l'inici de la ruta es realitza pel marge contrari del riu, està caracteritzada per una sèrie de pujades i baixades que passen pel mirador dels Cints i les ruïnes de la masia de la Torra de la Corriu.