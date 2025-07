L'oasi amagat de l'orxata a tocar de Catalunya: la ruta secreta per tastar-la com abans

Amb l'arribada de l'estiu arriben també aliments i productes desitjats per molta gent per tal de gaudir del gust i refrescar-se. Un clar exemple d'allò més bo que arriba quan fa calor és l'orxata. La xufa és el fruit d’una planta anomenada Cyperus esculentus i, tot i que es pot trobar en altres llocs, el seu cultiu es concentra especialment a la comarca de l’Horta Nord, arribant a València. Un dels municipis més emblemàtics d’aquesta zona és Alboraia, coneguda per les seves terres fèrtils i condicions climàtiques ideals per al conreu d’aquest petit tubercle. D’aquesta humil arrel s’obté la beguda que identifica tota una tradició: l’orxata.

L’origen de la xufa no és valencià, sinó egipci. Es tenen constància de restes de xufes en tombes faraòniques, i se sap que ja es consumia a l’Antic Egipte per les seves propietats. Amb el temps, la planta es va estendre pel nord d’Àfrica, i va arribar a la península Ibèrica de la mà dels àrabs. En una cultura on l’alcohol estava prohibit, la llet de xufa es va convertir en una alternativa refrescant i saludable, donant pas a l’orxata tal com avui es coneix.

Vida, una orxateria de proximitat

Actualment, Alboraia continua sent el cor de producció, amb camps dedicats exclusivament a la xufa i orxateries emblemàtiques com Vida. Situada enmig de 24 fanecades, vora els 20.000 metres quadrats, de cultiu, aquesta orxateria és una petita joia familiar. Els seus propietaris, Vicenta Bertomeu i Vicent Alonso, van transformar una antiga alqueria de la família en un espai acollidor on es pot gaudir d’una orxata autèntica, elaborada amb xufa d'allà mateix. El camí per accedir-hi és tota una experiència: un passadís envoltat d’arbres fruiters i un paisatge que convida a desconnectar.

La xufa que es cultiva a aquesta localitat del País Valencià es planta a l’abril i es recull entre novembre i desembre. És un fruit delicat, sensible a les altes temperatures i a plagues com la papallona. Per això, tradicionalment es guardava a les zones més fresques de la casa, com el rebost. A partir d’aquesta xufa es fa una orxata sense gluten, sense lactosa i plena de nutrients com fibra, ferro, calci i magnesi, que n'arriba a tenir fins i tot tres vegades més que el plàtan, a més de greixos saludables semblants als de l’oli d’oliva.

El fartolado: farto i gelat

A Vida, l’oferta va més enllà de la simple orxata. S'hi pot trobar granissats de llimona, cafè o ordi, llet merengada, pastissos com la coca d’orxata, feta amb farina de xufa, i per descomptat, els famosos fartons. A més, han creat una versió moderna d’aquest dolç anomenada fartolado, que porta gelat a dins. Tot plegat, a preus raonables i en un entorn que convida a tornar-hi.

Un lloc únic que potser no dura gaire

Tot i això, el futur d’aquesta orxateria és incert. Els seus fundadors ja sumen uns quants anys a l'esquena i, de moment, cap dels seus fills ha mostrat interès a continuar amb el negoci. Així doncs, visitar Vida podria ser no només una experiència gastronòmica, sinó també una oportunitat per conèixer una tradició que potser no durarà per sempre.