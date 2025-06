Una pastissera catalana explica com fer orxata casolana: «Boníssima!»

L'orxata és la beguda que genera més debat. O t'apassiona o l'odies. Un motiu pot ser el gust i la textura tan característics, però quan s'apropa l'estiu i les temperatures pugen, s'acaba imposant el consens a favor d'aquest estendard de la gastronomia del País Valencià. Per això, l'Anna de la Pastisseria Oriol Carrió de Barcelona ha fet un vídeo per explicar com preparar-ne de manera senzilla des de casa.

Per començar, calen els ingredients, que són pocs i fàcils de trobar. La xufla és la base de l'orxata i juntament amb aigua i sucre conformen aquesta beguda. La xufla és un tubercle que s'obté de la planta xufera, originària de la Mediterrània i el sud-est asiàtic, ja que creix en climes humits i temperats. Té una forma ovalada o el·líptica i és de mida petita, per la qual cosa cal emprar-ne bastants per extreure'n una bona quantitat d'orxata.

Dit això, el primer pas és deixar la xufla en remull en un bol durant 24 hores. Aleshores, es trituren preferiblement en una màquina orxatera i, si no, en una trituradora tradicional. Ja amb l'orxata líquida, toca afegir-hi el sucre i batre-ho una altra vegada per barrejar-ho bé.

És important destacar que la xufla ja és dolça de per si, pel qual la quantitat de sucre depèn del nivell de dolçor que es busqui, però fins i tot és prescindible. Finalment, és recomanable deixar-la reposar a la nevera i servir-la freda per aprofitar les seves propietats hidratants i a la vegada nutritives.

Els beneficis de l'orxata per a la salut

Hi ha una extensa bibliografia científica que confirma que l'orxata és una beguda beneficiosa per a la salut. És rica en àcid oleic, que protegeix el sistema circulatori, així com fosfolípids i fibra, alhora que té un efecte saciant i refrescant. A més, l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA) del CSIC assegura que beure'n un got gran durant tres dies seguits produeix canvis positius en la microbiota intestinal.