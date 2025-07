Quatre aliments perillosos que mai s'han de menjar, segons una especialista

L'alimentació sana i equilibrada és essencial per al nostre cos. Però el més important de tot és que els productes que consumim estiguin en un bon estat. Això suposa que la seguretat alimentària es tracti d'un aspecte fonamental en el nostre dia a dia amb l'objectiu d'evitar malalties i mantenir un bon estat de salut.

En aquest sentit, és de gran importància conèixer quins productes hem d'evitar o com s'han de tractar de manera adequada per no exposar-los a contaminants perillosos. En una publicació a TikTok, l'enginyera d'aliments Karen Cortés (@yokarencortes) detalla quatre aliments que evita d'acord amb l'evidència científica i en criteris tècnics.

Aliments amb floridura

L'especialista evita qualsevol aliment que tingui floridura i deixa ben clar que no hi ha manera de salvar-los: encara que la part visible sigui molt petita o es pugui tallar, la recomanació és no ingerir la totalitat de l'aliment afectat. I és que el borrissol que s'observa és només la capa visible, però el microorganisme ja s'ha escampat de manera invisible per tot el producte.

Per altra banda, cal tenir en compte que alguns fongs generen micotoxines que no s'eliminen ni amb la calor. Estan catalogades com a cancerígenes, cosa que significa que representen un risc seriós per a la salut a llarg termini. Per aquest motiu, el consum d'aliments amb floridura ha d'evitar-se sempre que sigui possible.

Llet crua

La llet sense pasteuritzar pot semblar més natural i artesanal, però pot suposar un risc si no es tracta de manera adequada. L'enginyera en aliments destaca que aquest tipus de llet no ha passat per un procés clau conegut com a pasteurització, que consisteix a eliminar microorganismes patògens que causen infeccions greus.

Aquest risc és alt per a poblacions vulnerables com poden ser embarassades o infants. La pasteurització garanteix la seguretat dels productes làctics, ja que redueix la càrrega microbiana sense alterar el valor nutricional. Això fa que sigui un procés indispensable per garantir el consum segur.

Peix mal descongelat

Un altre aliment que requereix sempre un tracte adequat és el peix. Descongelar-lo a temperatura ambient és un error que pot generar proliferació bacteriana ràpida i perillosa. L'especialista recorda que els bacteris com la Salmonel·la es multipliquen molt ràpidament en els aliments crus i que presenten un alt contingut en aigua i proteïnes.

Cal recordar que el rang de temperatura entre cinc i 65 graus és especialment perillós pel creixement microbià. Per això, la recomanació de l'enginyera en aliments és fer la descongelació a través de la refrigeració, cosa que suposa que els aliments estiguin a una temperatura adequada a la nevera que evita el desenvolupament de microorganismes perjudicials per a la salut.

Enciam sense desinfectar

Per últim, l'experta presta atenció especial en l'enciam. Aquesta verdura pot semblar neta i fresca a simple vista, però pot contenir residus de terra, excrements o fins i tot bacteris. Així doncs, no s'hi val només amb aigua: cal fer un procés de desinfecció adequat per evitar que l'enciam pugui implicar negativament en la salut.

Com es fa aquest procés? Doncs l'enginyera en aliments recomana fer servir un terç de culleradeta amb clor per cada litre d'aigua o productes específics per desinfectar aliments. És important seguir les instruccions d'ús per garantir l'eliminació de microorganisme sense que afecti la seguretat i la qualitat de l'aliment.