El fruit sec poc habitual que té poques calories i és antioxidant

Els fruits secs tenen molts beneficis per a la salut, sí, però alhora són alts en calories a causa del seu contingut en grasses. Tot i que són grasses 100% saludables, sobretot quan estan crus, cal anar alerta de no fer-ne un consum excessiu perquè la conseqüència directa és un augment de pes.
Ara bé, dins de la família dels fruits secs n'hi ha un que es caracteritza per ser el que menys calories aporta: només 200 per cada 100 grams d'aliments -les ametlles n'aporten 600, per exemple. A Catalunya és habitual menjar-ne a la tardor, sobretot pels volts de Tots Sants, però les castanyes es poden menjar tot l'any.
Són riques en carbohidrats complexos i fibra dietètica, i a més contenen menys grasses i calories en comparació amb altres fruits secs. Conegudes pel seu sabor, a continuació detallem els beneficis més rellevants per al cos humà.
- Riques en nutrients. Com dèiem, són una excel·lent font de vitamines, sobretot la C i del complexe B (B1, B2, B6 i àcil fòl·lic), i minerals com el potassi, el magnesi, ferro i fòsfor.
- Font d'antioxidants. Ajuden a combatre els radicals lliures i alhora a reduir el risc de malalties cròniques i a enfortir el sistema immunitari.
- La fibra present a les castanyes ajuda a millorar la digestió, preveu l'estrenyiment i afavoreix la salut intestinal. A més, també ajuda a regular els nivells de sucre en sang i el colesterol.
- Energitzant. L'alta quantitat de carbohidrats que contenen i que es digereixen lentament proporciona energia sostinguda i ajuda a mantenir estables els nivells de sucre en sang.
- Ossos forts. El calci i el fòsfor que proporcionen les castanyes són essencials per mantenir una bona salut òssia i previndre malalties.
- Salut cardiovascular controlada gràcies al baix contingut en grasses, així com a l'aportació d'àcids grassos essencials que contenen les castanyes.
El fruit sec líder en contingut de calci i ferro
Dos dels nutrients que la ciutadania sol tenir més baixos són el calci i el ferro. Tots dos han generat molts debats sobre quin és el millor aliment per consumir-los i absorbir-ne les propietats. En el cas del ferro, s'ha passat de la clàssica dicotomia entre la carn vermella i els espinacs a explorar els cigrons, les llenties o fins i tot els musclos. Del calci, sempre destaquen la llet i el formatge tot i que les algues i la coliflor també són bones maneres d'absorbir-lo. En tot cas, hi ha un fruit sec que aporta tant ferro com calci: els festucs.
Els festucs són un dels selectes aliments que contenen proteïna completa vegetal, juntament amb la quinoa, la soja i els cigrons. Diversos estudis científics afirmen que els festucs ajuden a regular el nivell de sucre en sang i són rics en fòsfor. Per tant, ajuden a enfortir els ossos i les dents i, juntament amb el nivell de potassi que tenen ajuden a millorar la salut mental i a potenciar les capacitats intel·lectuals. També els músculs, evitant que puguin enrampar-se durant esforços físics.
Les dues grans qualitat ocultes dels festucs són els alts nivells de calci i de ferro. Respecte al primer, el consum de festucs aporta més calci que un iogurt: per cada 100 grams, el iogurt aporta 137 mg de calci, mentre que per cada 100 grams, els festucs aporten 180 mg de la mateixa propietat. Respecte al ferro, també són més nutritius que les llenties, un dels aliments de proteïna vegetal que més es recomana. Si filem prim: les llenties contenen 7 mg de ferro mentre els festucs en contenen 7,1 mg.