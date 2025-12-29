El dolç de Nadal que està prohibit als supermercats des de fa vint anys

Anar al supermercat o agrada molt o no agrada gens. Els segons, ho fan per obligació i gairebé sempre amb una llista que inclou un a un tots els productes que necessiten comprar. Per dos motius: anar directament al passadís on estan ubicats i no deixar-se'n cap.
Però què passa quan un dels productes que havies de comprar no hi és? Amb aquest sentiment de frustració es van quedar els usuaris que als volts de Nadal del 2005 volien comprar cigarrets de xocolata per als nens de casa i no en van trobar. Sí, fa gairebé vint anys que és impossible comprar aquest dolç de Nadal que gairebé segur ha cagat algun cop el tió de casa.
Cigarrets de xocolata: per què estan prohibits
El fet que es venguessin com si fossin capses de tabac va comportar la seva supressió del mercat. És evident que el producte com a tal no és nociu per a la salut, ja que simplement és un dolç de xocolata, però el disseny exterior no supera la llei antitabac que es va aprovar el 2005, que prohibeix la venda de productes que imitin elements vinculats al tabac.
Concretament, és l'article 3.2 de la llei el que ho apunta: "Es prohibeix vendre o entregar a menors de 18 anys productes del tabac, així com qualsevol altre producte que l'imiti i indueixi a fumar. En particular, es prohibeix la venda de dolços, refrigeris, joguines i altres objectes que tinguin forma de productes del tabac i puguin resultar atractiu per als menors".
Ara bé, cal recordar que la prohibició només existeix a l'estat espanyol i que si es volen comprar o consumir aquests cilindres de xocolata es poden comprar fora de les fronteres espanyoles. En països com Finlàndia, per exemple, hi ha alguns dolços similars pensats per a nens i que imiten la forma d'un cigarret o un puro.