Aquestes pràctiques quotidianes incrementen el risc de patir demència

A mesura que ens fem grans, més temps lliure passem, que sovint invertim fent activitats quotidianes per relaxar-nos o exercitar la ment. Un nou estudi de la Universitat del Sud d'Austràlia revela que algunes d'aquestes pràctiques comunes poden incrementar el risc de patir demència en un futur, així com malalties derivades d'aquesta, com l'Alzheimer.
L'estudi assenyala que, encara que algunes sí, no tots els tipus d'activitats que fem en el nostre dia a dia són beneficioses per a la salut cerebral. Concretament, la investigació revela que pràctiques com llegir, fer manualitats, escoltar música o parlar sí que ho són, fins i tot resar. Per contra, passar molta estona veient la televisió o jugant a videojocs és perjudicial per a la salut.
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van fer seguiment de 397 adults grans durant períodes de 24 hores amb la finalitat d'analitzar si les tasques quotidianes que duien a terme influïen en el deteriorament cognitiu i en els factors de risc de la demència.
Un cop feta la recerca, els doctors van descobrir que "les conductes sedentàries que promouen l'estimulació mental o la interacció social, com llegir o parlar amb amics, són beneficioses per a la funció cognitiva", explica Maddison Mellow. La doctora, que va participar en el projecte, assenyala, per contra, que "veure la televisió o jugar a videojocs té un efecte negatiu". Davant d'aquests fets, Mellow conclou que l'activitat que es fa en el dia a dia "és important", ja que pot tenir una repercussió en el futur.
"Si bé el missatge de moure's més, asseure's menys és cert per a la salut cardiometabòlica i cerebral, la nostra investigació mostra que es necessita un enfocament més matisat en considerar el vincle entre els comportaments sedentaris i la funció cognitiva", afegeix Mellow.
Així, la doctora conclou que per aconseguir millores que siguin beneficioses per a la salut cerebral i física, "s'ha de prioritzar el moviment que sigui plaent i que elevi la freqüència cardíaca", ja que assegura que "té beneficis per a tots els aspectes de la salut". En aquest sentit, Mellow apunta que canvis senzills de cinc minuts poden tenir grans beneficis.