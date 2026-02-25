L'advertència d'una doctora sobre l'ibuprofèn: «Pot irritar l'estómac i augmentar la tensió»

L'ibuprofèn és un medicament que es consumeix quotidianament i es recepta quan fa mal el cap o qualsevol part del cos o, inclús, per reduir la febre. És un analgèsic que es pot aconseguir sense recepta i que, encara que és un remei eficaç, no està exempt de riscos, especialment quan no s'utilitza amb moderació.
L'ús repetit o en dosis altes d'aquest medicament pot ser problemàtic, especialment per a aquells que ja tenen pressió alta. Però no només la pressió arterial és un problema potencial, també pot tenir un impacte negatiu en els ronyons. Per aquest motiu, cal tenir en compte en quina mesura i quantitat prendre-ho per evitar possibles riscs per a la salut.
Les dosis correctes d'ibuprofèn
Com explica María de los Ángles García, doctora i creadora del perfil a xarxes socials @boticariagarcia, molta gent s'automedica a casa amb aquest tipus de medicaments com l'ibuprofèn o el paracetamol i això pot suposar un problema. "Puc prendre una pastilla i mitja de la caixa de 400 grams d'ibuprofèn perquè sigui com la de 600 grams?", li pregunten al programa "Zapeando" de La Sexta a la doctora.
García contesta que, "matemàticament", es pot fer perquè 400+200 són 600, però, "és necessari?", llança la pregunta la doctora. La resposta és que no, ja que segons explica "per a maldecaps, dolors musculars, com el d'esquena, que no són greus, 400 grams és suficient", detalla García.
Prendre la dosi que ve preparada i que es ven a les farmàcies d'ibuprofèn és suficient per fer front a aquests dolors i, a més, evita els efectes secundaris que provoca aquest medicament en el nostre organisme.
Els efectes de l'ibuprofèn al nostre organisme
"Molta gent el pren com un caramel antidolors i no ho és", explica García. L'ibuprofèn és un medicament "gastrolesiu", és a dir, que pot irritar l'estómac si no es pren amb control i en les dosis recomanades.
A més, pot augmentar la tensió i, com adverteix la doctora, "les persones hipertenses no haurien de prendre ibuprofèn pel seu compte". Aquest medicament que tots tenim a casa afecta el sistema cardiovascular en bloquejar certes substàncies anomenades prostaglandines, que ajuden a mantenir els vasos sanguinis relaxats, el medicament pot interferir en la regulació natural de la pressió arterial.
Això pot fer que els ronyons rebin menys sang, la qual cosa provoca retenció de líquids i sodi, i eleva la pressió arterial. És per aquest motiu que és tan important saber quina és la dosi adequada pel nostre organisme i respectar les indicacions dels professionals.