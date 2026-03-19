Les deduccions a la declaració de la renda que apliquen a més catalans: recupera fins a 9.000 euros

Un terç dels catalans es poden deduir, de mitjana, 600 euros a la declaració de la renda d'enguany, referent a l'any 2025, segons la startup Laborai. La resta també poden estalviar-se algunes quantitats. Això depèn, però, del coneixement de cadascú dels supòsits en què Hisenda li pot retornar diners. I és que, tot i tenir-hi dret, la deducció no es fa de manera automàtica, sinó que cal seleccionar-la expressament.
Per això, CE Consulting i altres empreses del sector de les finances privades han llençat campanyes de divulgació per informar a la població de les principals deduccions disponibles. Una de les que permeten recuperar més diners és la deducció per inversions en l'habitatge habitual. És a dir, si vas comprar aquesta llar abans de l'1 de gener del 2013, pots optar al retorn del 15% dels pagaments que efectuessis el 2025, amb un límit màxim de 9.040 euros. Aquest és un exemple, però n'hi ha molts més.
Deducció del lloguer
Encara en matèria d'habitatge, el percentatge de reducció per arrendament permanent va baixar del 60% al 50% en els contractes firmats a partir del 16 de maig de 2023. A més, si es lloga el pis en una zona tensionada o a menors de 35 anys, la bonificació pot anar des del 70% fins al 90%.
Deducció per aportacions a un pla de pensions
Si has fet aportacions a un pla de pensions, també pots accedir a deduccions en funció del tipus. Per als plans individuals, la deducció és de 1.500 euros; mentre que per als plans oferts per l'empresa, són de 8.500 euros. Al seu torn, els autònoms poden deduir-se 4.250 euros si tenen plans simplificats específics per al col·lectiu.
Deducció del salari mínim (SMI)
Per evitar que l'increment del salari mínim quedi diluït amb el pagament de l'IRPF, Hisenda ha creat una deducció específica de 340 euros per als rendiments no superiors als 16.576 euros bruts anuals.
Deduccions familiars: maternitat, llar d'infants i família nombrosa
Sens dubte, les deduccions per característiques familiars són algunes de les més extenses. Per maternitat i paternitat, els pares amb fills menors de 3 anys poden deduir-se fins a 1.200 euros anuals i per llar d'infants, fins a 1.000. Les famílies nombroses, amb tres fills o més, poden deduir-se fins a 1.200 euros l'any.