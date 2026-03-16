Qui es pot desgravar l'assegurança del cotxe a la declaració de la renda?

La campanya de la renda ja s'acosta. A partir del 8 d'abril, els catalans tornen a tenir una cita amb l'Agència Tributària, motiu pel qual, durant les setmanes prèvies, és comú mirar al peu de la lletra quines despeses es poden incloure en la declaració per intentar rebaixar el màxim possible el resultat final. Un dels aspectes més habituals a avaluar són les assegurances, tant la de la llar com la del cotxe. Ara bé, no totes donen dret a beneficis fiscals. En el cas de l'assegurança del vehicle, només les persones que el fan servir per a la feina, i poden justificar-ho, tenen dret a desgravar-la en la declaració de la renda. És a dir, si es fa servir per ús personal, la despesa no és deduïble.
Tenint en compte aquesta situació, només els autònoms tenen el dret a incloure l'assegurança del cotxe com a despesa deduïble. Ara bé, tal com fixa l'Agència Tributària, això només es pot fer si es pot acreditar que el cotxe és un bé vinculat a l'activitat empresarial, i que hi ha documents que en justifiquen l'ús. En cas que no quedi del tot acreditat, l'administració tampoc ho acceptarà com a despesa deduïble. Fins i tot, un cop acreditat que el vehicle està vinculat a la teva activitat professional, encara hi ha alguns aspectes que cal tenir en compte de cara a presentar la declaració de la renda.
Els criteris a tenir en compte
A banda de ser autònom i tenir acreditat que el cotxe és un vehicle indispensable per poder fer la feina, l'Agència Tributària té altres criteris que cal tenir en compte a l'hora de desgravar l'assegurança del cotxe a la declaració de la renda. Per exemple, si el vehicle també es fa servir en alguns moments per a ús personal -tot i que generalment la seva activitat sigui professional-, cal acreditar que es tracta d'un vehicle de transport mixt. És a dir, cotxes d'autoescola, taxis o vehicles dedicats al transport de mercaderies, per exemple, sí que compleixen els criteris per deduir l'assegurança de la declaració de la renda.
D'entrada, doncs, només les persones que facin servir el cotxe exclusivament per a la feina poden desgravar-se l'assegurança de la renda. Ara bé, hi ha algunes casuístiques personals, com ara en el cas dels taxistes, que l'assegurança també es pot deduir encara que el vehicle també tingui algun ús personal. Cal tenir en compte, però, que en aquests casos de transport mixt, l'Agència Tributària té l'última paraula, i pot decidir si acceptar la deducció o no.