La declaració de la renda és un dels processos administratius anuals més farragosos per les persones no especialistes en la matèria. Tot i això, saber-la fer bé i ser de les novetats fiscals de cada any sol tenir recompensa, es poden estalviar sigui deixant de pagar-los o en forma de retornament.
Amb cada any nou, comença un any fiscal i sovint hi ha novetats. Una de les quals pot ser d'interès és l'important avantatge que poden gaudir les persones que hagin fet obres en el seu pis o casa habituals. Concretament, es tracta d'una deducció de l'IRPF vinculada a la rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o hagi de constituir com a residència habitual.
Fins a 9.000 euros
La deducció és de l'1,5% sobre la quantitat de diners destinada a la rehabilitació. Però cal saber que aquesta desgravació té un import màxim de 9.040 euros, el que resulta ser una xifra significativa per moltes famílies. Les obres que constitueixen com a rehabilitadores de l'habitatge habitual són aquelles que anteriorment hagin estat qualificades o declarades com a actuacions protegides en matèria d'habitatge. Aquestes remodelacions hauran d'estar recollides per la legislació estat vigent en els diferents plans d'habitatge presentats i aprovats entre 1998 i 2021 en diferents reials decrets.
Com a remodelació també s'inclou la reconstrucció de l'habitatge. Per tant, vol dir que les tasques de treball com consolidació i tractament d'estructures, façanes, cobertes, entre altes poden ser desgravades.
Quins requisits hi ha?
Perquè la desgravació es pugui dur a terme, el cost total de la rehabilitació ha d'emprar el 25% del preu que va costar l'habitatge a l'hora d'adquirir-lo, en cas que aquest s'hagi comprat en els dos anys anteriors a l'inici de les obres. Per contra, si fa més anys que es va comprar el pis, el preu de la reconstrucció o rehabilitació haurà de ser superior al 25% del que valor de l'habitatge que marca el mercat a l'hora d'iniciar les obres.
De manera més concreta, no es tracta només del valor de l'habitatge, sinó que s'ha de descomptar la part que val el sòl per poder aplicar els càlculs. Així doncs, la deducció i el cost que s'ha d'assumir per poder desgravar-se l'IRPF és menor. Per tot plegat és una molt bona manera d'estalviar diners i rehabilitar l'habitatge, sense haver de buscar-ne un de nou en plena crisi de l'habitatge, per la manca d'aquest i els elevats preus.