Hisenda posa el focus en aquestes transferències bancàries habituals

El 2025 es va aprovar modificar el reglament general referenciat amb la gestió i inspecció tributària per tal d'adaptar el control fiscal a les noves eines de pagament i transaccions en línia. La finalitat és clara: l'Agència Tributària tindrà més capacitat per detectar irregularitats.
A partir de l'1 de gener de 2026, les entitats financeres estaran obligades a comunicar a l'Agència Tributària amb més freqüència sobre els moviments bancaris, en efectiu i operacions amb targeta i Bizum. Si bé fins ara només havien de fer-ho quan els cobraments del professional eren de més de 3.000 euros a l'any per part d'autònoms o empreses, a partir d'aquesta data s'hauran de comunicar tots els ingressos realitzats per aquests col·lectius.
Quins tipus de transferències es controlen més?
El gran canvi és que no existirà cap límit pel qual els bancs hauran d'informar de manera obligatòria a Hisenda. Això es tradueix en el fet que qualsevol moviment amb Bizum serà comunicat a Hisenda a través dels informes mensuals que les entitats bancàries estaran obligades a presentar a l'ens fiscal. De la mateixa manera la informació transaccional que existeix a l'hora de fer un pagament amb la targeta bancaria també quedarà plasmada en els informes mensuals.
En aquest sentit, si el total de moviments anuals que facis amb la teva targeta (sigui de crèdit, dèbit, prepagament o virtual) supera els 25.000 euros, l'entitat emissora estarà obligada a comunicar-ho a Hisenda. Més enllà d'aquesta novetat, continuarà sent obligatori també que el banc informi l'Agència Tributària en cas que un usuari retiri o ingressi més de 3.000 euros en efectiu.
A més, també es controlaran totes les transaccions electròniques, independentment de l'import, si són comercials. D'altra banda, també amb l'objectiu de supervisar més exhaustivament els ingressos de professionals i empreses, els bancs hauran de comunicar mensualment les dades de comptes bancaris i titulars. Fins ara, això només es feia una vegada a l'any.