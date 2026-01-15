L'Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar fins al 2,5% durant el mes de desembre respecte a l'any 2024, una dècima menys que al novembre (2,5%). Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest dijous, l'IPC interanual en el conjunt de l'Estat es va situar en el 2,9%, una dècima menys que el mes anterior (3%), mentre que la taxa anual de la inflació subjacent es va mantenir en el 2,6%. Així, la inflació a Catalunya es va situar per sota de la mitjana espanyola, que va estar liderada per Madrid (+3,7%), Ceuta (+3,5%) i el País Valencià (+3,2%), mentre que a Múrcia (+2,4%) i Catalunya (+2,5%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al desembre al país respecte al mateix mes de fa un any van ser les begudes alcohòliques i el tabac, l'habitatge i els hotels, els cafès i els restaurants (4,1%), altres (3,7%), l'ensenyament (3%) i els aliments i les begudes no alcohòliques (2,7%). En un grau més baix, també van créixer els preus de comunicacions (1,5%), la medicina i el transport (1,3%), el vestit i el calçat (0,8%) i l'oci i la cultura (0,7%).
Per demarcacions, la variació interanual de l'IPC al desembre es va situar en el 2,8% a Tarragona, en el 2,7% a Lleida, en el 2,5% a Barcelona i en el 2,3% a Girona. Respecte al mes anterior –novembre–, els preus van pujar un 0,3% a Barcelona i Tarragona i un 0,2% a Girona i Lleida.