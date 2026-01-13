L'aeroport del Prat tanca el 2025 amb rècord de passatgers

Més viatgers que mai. L’aeroport del Prat va tancar el 2025 amb 57.483.036 passatgers, un 4,4% més respecte del 2024. En xifres, suposa al voltant de 2,4 milions més d’usuaris que l’any anterior i pràcticament cinc en comparació amb el màxim històric que va registrar el 2019 (52,6 milions), tenint en compte que la capacitat màxima teòrica està establerta en 55 milions. Els 57 milions de 2025 són la xifra anual més alta de la història de l'aeroport.
Del global de viatgers, pràcticament la seva totalitat van ser comercials (57.384.211), un 4,5% més respecte del 2024. D'aquests, el 75% (43.256.689) van arribar en vols internacionals, un 6,2% més. Mentre que un 15% (14.127.522) van viatjar-ne en nacionals, un 0,6% menys que l’any anterior. Quant al volum de mercaderies, l’aeroport del Prat també va fixar un “rècord històric” anual, amb 200.741 tones, un 10,5% més que el 2024.
La instal·lació aeroportuària catalana va tornar a ser la segona, en termes absoluts, de la xarxa d'AENA a l’estat espanyol, per darrere de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tot i això, percentualment, l’aeroport del Prat va créixer més que el de la capital espanyola (4,4% davant un 3%). En aquest sentit, es tracta de la segona diferència percentualment més baixa entre les dues infraestructures des del 2019 (19,2% i 17,1%, respectivament). De fet, en els últims cinc anys aquesta distància es va reduint cada exercici: un 27,8% el 2021, un 21,5% el 2022, un 20,6% el 2023, un 20,2% el 2024 i un 19,2% el 2025.
Rècords al desembre
L’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat va registrar un rècord mensual de viatgers al desembre, amb 4.308.427, un 5,8% més que el mateix període de l’any anterior. D’aquest total, 4.298.759 van viatjar en vols comercials (+5,8%) D'aquests, el nombre d’usuaris internacionals va ser de 3.230.032 (+9,1%). Pel que fa als nacionals, en el dotzè mes de l’any van passar per l'aeroport 1.068.727 passatgers (-3,2%). Per una altra part, també va establir un màxim mensual en operacions, fins a 27.780, un 3,4% interanual més. Quant a la càrrega, va notificar la xifra més alta en un mes de desembre, fins a 17.341 tones, un 17,1% més que el mateix mes del 2024.