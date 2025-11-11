Aena posa en marxa l'ampliació de l'aeroport del Prat

L'ampliació de l'aeroport del Prat va avançant. Aena ha anunciat aquest dimarts que publicarà "en els pròxims dies" la licitació tècnica per a la gestió i el desenvolupament del pla director per a la reforma de la infraestructura, pactada entre el gestor aeroportuari i els governs català i espanyol. Així ho ha confirmat el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, en un acte a Esade, on ha insistit que el Prat està arribat al límit de la seva capacitat.
El termini per elaborar el pla director és d'uns cinc anys, però Lucena confia que es pugui fer en quatre. La redacció tindrà un cost de 4,5 milions d'euros -habitualment costa mig milió d'euros-, dels quals 1,5 seran pel pla director aeronàutic i la resta per a la redacció de les modificacions mediambientals, un dels elements més controvertits de la reforma, que afecta de ple la Ricarda, que forma part de les zones protegides de la Xarxa Natura 2000.
La previsió és tenir enllestida l'ampliació del Prat l'any 2034. La reforma implica allargar 500 metres la pista de mar i crear una nova terminal satèl·lit, entre més modernitzacions. Gràcies a això, diuen els partidaris de l'ampliació, es podran assumir més vols intercontinentals amb la costa oest dels Estats Units o el continent asiàtic, una de les prioritats de Salvador Illa en les noves relacions internacionals de Catalunya. Altres experts, però, sostenen que no cal una ampliació per assumir aquest tipus de vols, que ja arriben amb l'actual infraestructura.
El cost de la reforma serà d'uns 3.200 milions d'euros, que posarà Aena, i hauria de permetre arribar fins als 70 milions de passatgers anuals, molt per sobre dels 55 milions actuals. Un dels arguments estrella per justificar l'ampliació és que permetrà convertir Barcelona en un hub de connexions intercontinental, un plantejament que no es pot garantir. Experts consultats per Nació avisen que no serà automàtic i que el marge de maniobra del Prat és limitat, perquè els hubs ja estan consolidats.
Un altre element que no està clar és la governança del Prat, aparcada en tot el debat de l'ampliació. Per ERC és prioritària que la Generalitat tingui capacitat de decisió sobre la infraestructura, cosa que Aena allunya. Fa unes setmanes, el mateix Lucena va dir que els governs autonòmics no poden entrar en la gestió dels aeroports regionals, com seria el del Prat. Ho va dir per tranquil·litzar els inversors, que controlen el 49% d'Aena des de la privatització que va impulsar el PP, i que complica enormement un canvi en el model de governança.