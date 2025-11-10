El pla Àsia del Govern: diversificació de mercats, reforç del turisme i cooperació tecnològica

El Govern ha fixat l'estratègia a seguir de cara als propers cinc anys per estrènyer relacions amb el continent asiàtic. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha presentat el full de ruta, que situa com a objectius la diversificació de mercats en un context incert per la política comercial de Donald Trump. Amb l'any 2030 com a horitzó, l'executiu també busca millorar les relacions institucionals, ampliar la cooperació en l'àmbit tecnològic i de recerca i "reforçar" el turisme asiàtic a Catalunya. El pla estratègic fixa com a prioritaris països ja visitats per Salvador Illa -el Japó, Corea del Sud i la Xina-, i afegeix a la llista l'Índia, el Pakistan, i estats del Sud-Est Asiàtic com Singapur, les Filipines, Indonèsia i Vietnam.
Durant la presentació de l'estratègia, Duch ha justificat l'elecció de països prioritaris i ha remarcat que el Japó, Corea i la Xina són "socis clau" per a Catalunya, com a centre neuràlgic del continent asiàtic i en ser tres de les grans economies mundials. A més, s'ha fixat, també, en els països de l'Àsia Meridional, amb especial èmfasi en l'Índia com a gran potència emergent i amb qui, segons ha avançat, s'explorarà vies de col·laboració. El pla també situa com a prioritari el Pakistan, amb potencials cooperacions en els sectors industrials, energètics i d'infraestructures.
El full de ruta també assenyala la col·laboració amb països del Sud-est Asiàtic. Concretament, els prioritaris per a Catalunya són Singapur, les Filipines, Indonèsia i, sobretot, el Vietnam, amb qui es veu possibles col·laboracions en àmbits com el comercial, l'industrial, el tecnològic o de formació, que es volen recollir en un pròxim acord de col·laboració amb Ho Chi Minh, ja anunciat pel Departament.
L'acció exterior, "un exercici de confiança"
El conseller d'Acció Exterior ha reivindicat les oportunitats del continent asiàtic. Durant el seu discurs, ha subratllat que "el món d'avui no és el mateix que fa uns anys" i ha defensat, per tant, que cal "sortir més a fora que abans".
Per la seva banda, Illa ha reivindicat l'acció exterior que està impulsant el Govern i ha destacat que representa "un exercici de confiança" en Catalunya. "Només si un té confiança en el propi país i les seves capacitats pot obrir-se al món; ens enriquirà", ha afirmat el president.
El cap de l'executiu també ha avançat que en els propers mesos presentaran més estratègies específiques sobre la incidència de Catalunya en altres regions del món.
El full de ruta
L'Estratègia Àsia s'ha presentat aquest dilluns en un acte al Palau de la Generalitat i s'aprovarà dimarts a la reunió del Consell Executiu. El full de ruta es desplegarà amb dos plans d'acció, un per al període 2026-2028 i l'altre per al 2028-2030. A més, el Govern crearà una comissió de seguiment que es reunirà un cop l'any per avaluar els avenços de pla. Estarà integrada pels diferents departaments del Govern i representants del món institucional, empresarial i acadèmic amb interessos al continent.
Nous mercats, turisme i més rutes aèries directes
L'estratègia està organitzada en cinc eixos amb 15 objectius estratègics. Per una banda, el Govern vol ampliar les aliances institucionals, multilaterals, territorials i urbanes amb l'Àsia, amb nous acords bilaterals amb regions asiàtiques i amb col·laboració en fòrums multilaterals.
En el camp econòmic, el Govern té com a prioritat la diversificació de mercats, especialment pel context d'incertesa després de la guerra aranzelària amb els Estats Units. De fet, Illa ja va emmarcar els seus viatges al Japó i a la Xina en aquesta cerca. Entre les fites que es marquen hi ha la promoció de productes agroalimentaris catalans en mercats asiàtics, la captació de noves inversions seguint l'estela de Chery i Lotte, o el "reforç" del turisme asiàtic com a turisme "de qualitat", amb una diversificació de destins dins de Catalunya.
L'executiu també subratlla la importància de la millora de la connectivitat aèria i de les infraestructures portuàries per consolidar Barcelona com a 'hub' de connexions. Concretament, el Govern vol noves rutes aèries directes amb mercats clau, com el Japó i l'Índia, i amb les ciutats xineses de Guangzhou, Hangzhou i Chengdu.
Estratègies contra el canvi climàtic i ampliació del programa de lectorats de català
A banda, l'executiu subratlla la importància de la col·laboració en recerca i tecnologia amb països capdavanters en aquests camps, com el Japó, Corea i la Xina. Així, es veu recorregut d'entesa en àmbits com la digitalització, la intel·ligència artificial o els semiconductors. Un altre dels eixos de l'estratègia és la cooperació en les polítiques urbanes, la sostenibilitat i la resiliència territorial. En aquesta carpeta, l'executiu vol explorar col·laboracions en l'àmbit de la mobilitat sostenible, en les estratègies de descarbonització i en la gestió de desastres naturals i de protecció civil, entre altres. Per últim, el Govern dona importància a la promoció cultural de Catalunya. Així, plantegen impulsar l'ensenyament del català al continent a través de l'Institut Ramon Llull, ampliant el nombre de lectorats. En aquesta línia, obren la porta a explorar l'expansió del programa a universitats de la Xina -més enllà de Pequín, on ja existeix- i a Corea, l'Índia o les Filipines.