La via asiàtica d'Illa: una diplomàcia de «regar i sembrar» que necessitarà fruits

SEÜL (COREA DEL SUD) | Salvador Illa ha dit més d'una vegada aquests dies al Japó i Corea del Sud que aquest viatge era per "regar i sembrar", no pas per recollir. Intentava així desactivar les preguntes del grup de periodistes que l'ha acompanyat aquesta setmana en el primer viatge intercontinental com a president de la Generalitat, que s'ha tancat aquest dissabte sense cap inversió de pes, però sí amb una intensa agenda de reunions amb empresaris de tots dos països que poden tenir interès a apostar per Catalunya, i també amb empresaris catalans que volen internacionalitzar la seva activitat. La diplomàcia d'Illa, que pretén tenir un perfil internacional destacat durant la legislatura, necessitarà també collir fruits i concretar-se per ser exitosa.

No és senzill. Com apuntava en una entrevista a Nació la directora de l'oficina d'Acció a Tòquio -la primera que va crear la Generalitat l'any 1988 de la mà de Jordi Pujol-, Yuko Kijimoto, construir ponts amb el mercat asiàtic vol temps, un plantejament que també ha pogut constatar el president aquests dies. Però també garanteix estabilitat, perquè quan les empreses asiàtiques fan una inversió "difícilment es retiren". Les relacions amb el Japó venen de lluny, i Illa ha viatjat fins al país nipó per "regar-les", així com per "posar la llavor" per a futurs projectes, com ara amb el grup Nikkei, propietari del Financial Times, o amb el Clúster Biomèdic de Kobe. O per refermar davant dels inversors coreans el compromís del Govern amb la planta de components de bateries de Mont-roig del Camp, pendent encara de la llicència mediambiental i d'alguns contenciosos.

Quines pistes deixa el primer viatge intercontinental d'Illa, en termes de diplomàcia? El president ha expressat un compromís ferm per reforçar el seu perfil internacional -hi haurà més viatges de llarg abast aquest any, i també durant la legislatura-. Per ara, hi aplica un enfocament més econòmic que no pas polític, cosa que podria equilibrar-se en el pròxim desplaçament a l'Àsia, que serà a la Xina. També la voluntat de fer costat a la feina que fan les delegacions del Govern a l'exterior, i també a les d'Acció, i fer-ho des d'una estreta col·laboració amb les ambaixades espanyoles. Aquests dies, el president ha sopat tant amb l'ambaixador d'Espanya al Japó com amb el de Corea. Un marc definit que necessitarà concrecions -el pla Àsia no es detallarà fins a finals d'any- i resultats tangibles per valorar-ne l'èxit.

Focus a l'Àsia, però sense desatendre els socis tradicionals

En plena guerra comercial de Donald Trump, Illa ha volgut situar el focus en l'Àsia. "Catalunya hi ha de ser, hem de reforçar la nostra presència", ha dit en més d'una ocasió. Això no implica desatendre els socis tradicionals, com són Europa -prioritari- i els Estats Units, possible viatge oficial del 2026. Per això, durant el viatge, el president no ha volgut confrontar les dues línies d'actuació: no és incompatible enfortir els vincles amb el Japó, Corea o la Xina, i continuar mantenint lligams forts amb els països occidentals. El pla Àsia, anunciat aquesta setmana des de Tòquio, es complementa bé amb el pla Brussel·les, que el Govern va iniciar al principi de la legislatura. El cert és, però, que si mercats com el nord-americà es compliquen pels cops de volant de Trump, el Govern vol tenir ben greixada la via asiàtica.

Més perfil econòmic que polític

Per ara, el perfil internacional del president fora d'Europa és més econòmic que no pas polític, però això podria matisar-se en el viatge a la Xina, on Illa no descarta intentar reunir-se amb dirigents polítics destacats. De fet, el viatge al gegant asiàtic serà el retorn de la visita que va fer fa uns mesos a Catalunya la tercera autoritat del país. Al Japó, Illa ha volgut projectar Catalunya com un soci fiable i estable per als empresaris que tinguin intenció d'invertir en un territori que els pot servir de porta d'entrada a Europa i de pont amb l'Amèrica Llatina. Els contactes polítics s'han limitat a reunions amb la vicegovernadora de Tòquio, l'alcalde d'Osaka i el governador de Kyoto, amb les connexions aèries entre Barcelona i el Japó com a carpeta destacada, però sense cap acord concret més enllà del compromís de treballar-hi. Tot plegat, mentre s'ultima l'informe tècnic per ampliar l'aeroport del Prat.

Reforç i acompanyament de les delegacions

Illa era més aviat tebi amb les delegacions del Govern a l'exterior quan era cap de l'oposició. Una de les demandes del PSC l'any 2023 per negociar els pressupostos era, precisament, no aplicar aquesta xarxa de representació de la Generalitat. El president, però, recorda que sempre va donar suport als viatges d'Aragonès, per la importància de ser present arreu del món, més enllà de la crítica pel plantejament polític que pogués fer el dirigent republicà. La poca simpatia cap a les delegacions s'ha diluït amb els mesos a la presidència, i sigui per compromís o per complir amb els acords d'investidura, un dels missatges d'Illa en aquest viatge ha estat donar suport i acompanyar la feina que fan les oficines de la Generalitat al Japó i a Corea. Una xarxa que podria ampliar-se, en els pròxims mesos, cap a la Xina. El Govern ho estudiarà.

Sintonia amb l'ambaixada espanyola

Aquest compromís amb les delegacions es complementa amb una estrena col·laboració amb les ambaixades espanyoles, que encaixa amb la línia expressada per Illa des que és a Palau però que contrasta amb la dels seus predecessors immediats. No pas, però, amb Jordi Pujol, que si bé va tenir un especial interès per construir i desplegar una acció exterior catalana, aquesta no sempre anava deslligada dels interessos del govern espanyol. En una trobada amb l'emperador japonès, Pujol va reivindicar la figura de Joan Carles I durant la transició. Sigui com sigui, aquests dies, Illa ha trobat espai a l'agenda -intensa- per sopar amb l'ambaixador d'Espanya al Japó i el de Corea. El temps dirà si aquesta sintonia actua d'adob per les llavors que ha plantat el president, i que hauran de donar fruits perquè l'estratègia internacional del "regar i sembrar" tingui èxit.