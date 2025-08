Illa dona per fet que el PSOE garantirà l’ordinalitat en el nou finançament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el PSOE té "assumit" el criteri d'ordinalitat del futur sistema de finançament autonòmic des de la Declaració de Granada signada pels socialistes l'any 2013. Illa també ha assegurat que aquest concepte no va caure de l'acord a què van arribar el Govern i l'executiu espanyol a la Comissió Bilateral del mes passat.

"Hi figura", ha assegurat en una entrevista amb el diari Ara. Illa ha afirmat que el nou sistema ha de respectar l'ordinalitat perquè "els territoris aportadors no quedin en pitjor posició relativa que aquells que són receptors de recursos" i ho ha considerat "de sentit comú".

El text de l'acord entre l'Estat i la Generalitat el 14 de juliol no obliga el govern espanyol a respectar el principi d'ordinalitat i només l'esmenta per deixar constància que Catalunya creu que la solidaritat amb altres territoris no pot desvirtuar-lo. Tot i això, Illa ha sostingut que és un concepte "assumit" dins del PSOE i que "no va caure" del document.

Traspàs de l'IRPF

A banda de la reforma del sistema de finançament, la Bilateral va tractar el traspàs l'IRPF a partir de l'1 de gener de 2026 a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Aquesta setmana, però, el Govern ha retardat la gestió d'aquest impost per part de la Generalitat fins al 2028. Illa creu que és un "plantejament realista" i que assumir impostos no s'ha de fer "de forma precipitada i que no surti bé". "D'acord amb els estudis que hem fet i amb la realitat que ens hem trobat, aquest és el camí", ha reivindicat, i ha afirmat que l'"horitzó" de l'ATC és "la gestió completa dels impostos". "És, efectivament, un plantejament molt ambiciós, però és el camí que ens hem marcat i és el camí que farem", ha garantit.

Un dels motius per ajornar la recaptació d'aquest impost és la dimensió actual de l'ATC, que el PSC fa setmanes que avisa que cal enfortir. Illa contempla com "una opció" que s'hi incorporin treballadors de l'Agència Tributària estatal "respectant les condicions laborals i els drets laborals de tothom" -com va succeir amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra fa dècades-.

Posar fre a la competència deslleial i dúmping fiscal de Madrid

Sobre comptes públics, també ha carregat contra la Comunitat de Madrid i els ha acusat de fer una "acumulació insolidària" de recursos amb rebaixes fiscals "que alteren la competència entre territoris, que se sumen a un efecte de capitalitat que ja els afavoreix i que distorsiona la realitat econòmica". "Hem de posar fre a aquesta competència deslleial i dúmping fiscal de Madrid", ha advertit, ja que els madrilenys "acumulen, acumulen, acumulen, generen molta prosperitat", però no la comparteixen amb la resta de territoris.

Així mateix, ha avançat que ja està treballant perquè la Generalitat tingui pressupostos el 2026 tot i que ha advertit que es pot governar sense tenir-ne, com fa l'actual govern espanyol presidit per Pedro Sánchez. "S'està fent i molts dels que ara s'esquincen les vestidures ho han fet", ha recordat.

Immigració

Preguntat per la cessió a la Generalitat de les competències en immigració, ha confiat que es materialitzarà aquesta legislatura i ha dit que permetria que l'acolliment i integració de persones nouvingudes es faci "des de la proximitat". "Això et permet gestionar molt millor", ha assenyalat.

En aquest sentit, veu "important" que els migrants coneguin la "manera d'entendre la vida" dels catalans i la seva llengua: el català. "Ara hi estem posant molts recursos. Si poguéssim tenir una visió més integrada d'aquestes competències, podríem ser més eficients encara", ha afirmat.