Israel denega l'entrada a Jaume Collboni

Jaume Collboni no ha pogut entrar a Israel en el seu primer viatge oficial al Pròxim Orient. Mitjans locals apunten que el país hebreu ha revocat el visat de l'alcalde de Barcelona "d'acord amb la llei d'entrada a Israel" sense que per ara hagin transcendit més motius.
El batlle de la capital catalana havia d'arribar a Tel-Aviv, però l'autoritat d'immigració i el Ministeri d'Interior israelià li han denegat l'entrada. Collboni tenia planificat visitar Palestina convidat pels alcaldes de Betlem i Ramal·lah, i mitjans locals apunten que el veto es produeix després de "diferents declaracions de l'alcalde contra Israel".
TMB veta una empresa pels vincles amb Israel
La decisió es produeix l'endemà que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vetés l'empresa Alstom per suposats vincles amb Israel. L'organització francesa apareix en un llistat de l'ONU sobre relacions amb el país hebreu, però sosté que la informació és errònia: "Alstom no té cap activitat dins ni relacionada amb els territoris palestins ocupats", insisteix la companyia.
Fonts de TMB han confirmat que el passat 14 d'agost van rebre el recurs d'Alstom, però diuen que estan pendents que es reuneixi el seu comitè de contractació per fer l'acta formal corresponent. És per aquest motiu que, per ara, l'empresa gestora del metro no dona més detalls. Així mateix, explica que el Tribunal de Contractació del Sector Públic haurà de decidir sobre el que demana l'empresa francesa.
Ara bé, tot i que Alstom nega els vincles amb Israel, la Comunitat Jueva de Barcelona considera que la mesura és "boicot encobert" contra el país hebreu. "Aquesta decisió és discriminatòria, manca de base legal sòlida i transmet una imatge d’hostilitat", consideren els representants israelians a Catalunya.
Trencament de relacions amb Israel
Cal recordar que el passat maig el ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una declaració institucional que acordava "trencar les relacions institucionals amb l'actual govern d'Israel" i l'agermanament amb la ciutat de Tel-Aviv, "fins que es restableixi el respecte al Dret Internacional" a Palestina. El PSC i els Comuns van pactar la moció conjunta que va rebre el suport d'ERC, mentre que Junts es va abstenir i PP i Vox van votar en contra.
Collboni va proposar el trencament "temporal" de les relacions fins que hi hagués un alto el foc a Gaza. L'alcalde rectificava així una de les primeres decisions que va prendre en arribar al càrrec, quan va deixar sense efecte la suspensió de relacions aprovada per l'anterior govern d'Ada Colau. De fet, Collboni va endurir el to contra Israel i va qualificar l'actuació a Gaza de "genocidi".