Israel incia la invasió de la ciutat de Gaza

Tensió màxima al Pròxim Orient. Israel ha donat el tret de sortida a l'operació terrestre per envair la ciutat de Gaza. Ja s'ha produït un primer enfrontament amb Hamàs en el qual l'exèrcit de Benjamin Netanyahu ha aconseguit controlar els afores de la ciutat, segons ha afirmat aquest dimecres el portaveu militar israelià Effie Defrin.
Aquest és el primer pas de l'ofensiva que Netanyahu ja havia anunciat fa dues setmanes amb la voluntat de prendre el control de tota la Franja. Una invasió completa suposaria el desplaçament d'un milió de palestins cap a camps de refugiats en un context actual de crisi humanitària.
Israel mobilitza 60.000 reservistes
Fa tot just unes hores, Israel ha enviat l'ordre per mobilitzar 60.000 reservistes per tirar endavant l'ocupació de la ciutat de Gaza, segons han informat les Forces de Defensa d'Israel (FDI). A més, s'ha decidit ampliar el servei a 20.000 reservistes més que ja estaven en actiu i que ara hauran d'allargar la seva estada a l'exèrcit hebreu.
La decisió s'ha pres "després de debats en profunditat sobre el volum de personal necessari" per seguir amb els plans de Netanyahu d'avançar en l'ocupació de la Franja. Les IDF apunten que la decisió ha estat aprovada pel ministre de Defensa, Israel Katz, "després que se li presentessin totes les implicacions". Així mateix, l'exèrcit israelià ha confirmat que ha reprès els combats a Jabalia i els afores de la ciutat de Gaza.
Hamàs havia acceptat un alto el foc
"Les tropes estan desmantellant infraestructures militars tant a la superfície com sota terra, neutralitzant combatents i consolidant el control operatiu a la zona", ha afirmat l'IDF en un comunicat. Així mateix, s'han enviat avisos a la població civil perquè es desplaci cap al sud de la Franja.
La decisió de mobilitzar els reservistes arriba després que Hamàs aprovés les bases per a un alto el foc, segons informava Al Jazeera, que implicaria una pausa dels combats de 60 dies i l'alliberament de la meitat dels ostatges que encara té en el seu poder. Per ara, Israel no ha respost a aquestes informacions, i tira endavant amb el seu pla per ocupar Gaza.
Rebuig internacional als plans d'Israel
Els nous plans militars israelians han rebut el rebuig pràcticament generalitzat de la comunitat internacional. Governs de tot el món qüestionen el que consideren una nova violació del dret internacional i un nou pas en l'agreujament de la crisi humanitària a la Franja.
Més de 62.100 palestins han mort a Gaza per l'ofensiva militar llançada per Israel l'octubre de 2023, segons l'últim balanç publicat aquest dimecres per les autoritats gazianes. Les mateixes institucions han confirmat uns altres 58 morts i 185 ferits en les últimes 24 hores per la intensificació dels atacs israelians.