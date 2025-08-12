Governs d'arreu del món exigeixen a Israel que autoritzi l'ajuda de l'ONU i les ONG davant de la fam a Gaza

La greu fam que es viu a Gaza, part dels crims de guerra de què s'acusa Israel de cometre, continua agreujant la situació a la Franja. És en aquest context que governs d'arreu del món han exigit aquest dimarts a Israel que autoritzi l'ajuda de l'ONU i les ONG a la Franja de Gaza davant de la fam que s'hi viu. Ho han fet en un comunicat conjunt els ministres d'Afers Exteriors d'Austràlia, Bèlgica, el Canadà, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, Grècia, Irlanda, Islàndia, el Japó, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, els Països Baixos, Portugal, Suècia, Suïssa, el Regne Unit i Xipre.
També han subscrit el comunicat l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas; la comissària d'Afers Mediterranis, Dubravka Suica, i la comissària de Desenvolupament, Hadja Lahbib. Els governs i les representants signants reclamen al govern de Benjamin Netanyahu "mesures immediates, permanents i concretes per facilitar l'accés segur a gran escala" de l'ajuda humanitària i personal.
Els governs demanen una "inundació d'ajuda a Gaza" a base d'aliments, medicaments, refugis, combustible, aigua potable i equipaments mèdics, i rebutgen la "força letal" als punts de repartiment. "S'ha de protegir els civils, els treballadors humanitaris i els treballadors mèdics", adverteixen en el comunicat, en què també denuncien que "el patiment humanitari a Gaza ha assolit nivells inimaginables".
"La gana s'està desenvolupament davant dels nostres ulls. Ara calen mesures urgents per aturar i revertir la gana", asseguren en el mateix text, i alerten que l'espai humanitari s'ha de protegir i que "l'ajuda mai no s'ha de polititzar".