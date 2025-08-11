La mort de cinc periodistes agreuja encara més el conflicte a Gaza

Just l'endemà de la compareixença informativa de Benjamin Netanyahu per denunciar les presumptes mentides de Hamàs des que va arrencar -fa pràcticament dos anys- el conflicte a la Franja de Gaza arran dels atemptats islamistes del 7 d'octubre del 2023, el món s'ha despertat aquest matí amb la mort de cinc periodistes de la cadena Al-Jazeera. La televisió àrab ha denunciat que els fets han estat a causa d'un atac israelià. En termes generals, la jornada ha registrat dos moviments rellevants més: la demanda de 100 exeurodiputats per tal que la Unió Europea (UE) trenqui relacions amb Israel, i l'anunci d'Austràlia que reconeixerà l'estat palestí a l'Assemblea de l'ONU.
La mort de cinc periodistes, en tot cas, escala el conflicte existent i hi afegeix més capes, tenint en compte que els professionals de la informació són un dels col·lectius més protegits en aquest tipus de situacions. En un comunicat, Al-Jazeera ha condemnat les morts, conseqüència d'un "altre atac flagrant i premeditat contra la llibertat de premsa". "L'ordre d'assassinar Anas Al-Sharif, un dels periodistes més valents de Gaza, i els seus col·legues és un intent desesperat de silenciar les veus que denuncien la imminent presa i ocupació de Gaza", ha remarcat la cadena. En l'atac hi ha mort un altre periodista i tres operadors de càmera desplaçats a la zona.
Israel ha confirmat l'atac contra el corresponsal d'Al-Jazeera i el seu equip, a qui acusa de formar part de Hamàs "fent-se passar per periodista". "Al-Sharif era el cap d'una cèl·lula terrorista de Hamàs i responsable d'atacs amb coets contra civils israelians i tropes de l'IDF", afirma l'exèrcit israelià en un comunicat. Al-Jazeera ha negat que hi hagi cap evidència que el seu corresponsal a Gaza formés part de Hamàs. En un missatge a X, que havia deixat preparat en cas de la seva mort, el periodista afirma que "mai" ha dubtat en "transmetre la veritat tal com és, sense distorsions ni falsificacions". "Si aquestes paraules t'arriben, sàpigues que Israel ha aconseguit matar-me", sosté el text.
En aquest context que un grup de 110 exeurodiputats han signat un manifest en el qual reclamen a la UE que trenqui relacions amb Israel a causa dels "crims de guerra" que s'estan cometent a la Franja de Gaza, tal com queda escrit en el text difós aquest dilluns. Entre els signants hi ha Josep Borrell, exresponsable de la diplomàcia europea, i Ernest Maragall, exeurodiputat d'ERC. Una de les queixes principals que queden clarificades en el document és que, fins ara, segons la visió d'aquests exrepresentants a l'Eurocambra, les institucions comunitàries han actuat amb lentitud a l'hora de frenar l'escalada militar encetada per Israel després dels atemptats del 2023.
"L'actual fam col·lectiva dels habitants de Gaza per part de l'estat israelià és simplement un crim de guerra. Això viola els drets humans fonamentals en què es basen tots els acords d'associació de la UE amb tercers països, gràcies als esforços del Parlament Europeu durant dècades", indica el text, que també compta amb el suport de noms com Maria Badia -eurodiputada històrica del PSC- o bé de Soraya Rodríguez, que va ser representant del PSOE abans de passar a les files de Ciutadans. En el llistat hi figura Ignasi Guardans, que va tenir cadira a l'Eurocambra entre el 2004 i el 2009 sota les sigles de CiU, que en aquell moment tenia espai dins del grup dels liberals europeus.
"Acollim amb satisfacció la decisió tardana de la Comissió de proposar suspendre la participació d'Israel en el programa de recerca Horizon de la UE. Tanmateix, això és massa poc i massa tard. La pròpia revisió del mes de juny va mostrar clarament l'incompliment per part d'Israel de l'article 2 de l'acord. A falta d'una fi al tancament de l'accés fronterer a Gaza que permeti l'accés humanitari sense obstacles per part de l'ONU i les ONG associades, nosaltres, com a 110 exdiputats del Parlament Europeu, insistim que la Comissió demani urgentment que els estats membres acceptin suspendre completament l'acord d'associació UE-Israel", remarca el comunicat dels antics representants comunitaris.