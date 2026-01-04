Espanya, el Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i l'Uruguai rebutgen l'atac nord-americà a Veneçuela

Els governs d'Espanya, el Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i l'Uruguai han rebutjat en un comunicat conjunt l'atac nord-americà a Veneçuela d'aquest cap de setmana que ha culminat amb la captura del president del país, Nicolás Maduro. Els sis països expressen la seva preocupació per l'acció militar dels Estats Units d'Amèrica per contravenir el dret internacional i ser un atac a la sobirania veneçolana, la qual cosa suposa "un precedent summament perillós per a la pau, la seguretat regional" i és alhora un risc per a la població civil.
Avisen que la situació a Veneçuela s'ha de resoldre "exclusivament per vies pacífiques, mitjançant el diàleg, la negociació i el respecte a la voluntat del poble" i rebutgen, per tant, les ingerències dels EUA. "Només un procés polític inclusiu, liderat per les i els veneçolans, pot conduir a una solució democràtica, sostenible i respectuosa de la dignitat humana", assenyalen. També han denunciat la intenció dels Estats Units d'apropiar-se del petroli veneçolà.
"Qualsevol intent de control governamental, d'administració o apropiació externa de recursos naturals o estratègics resulta incompatible amb el dret internacional i amenaça l'estabilitat política, econòmica i social de la regió", han advertit els signants del document, que han reivindicat Amèrica Llatina i el Carib com a "zona de pau construïda sobre el respecte mutu, la solució pacífica de les controvèrsies i la no-intervenció". Han fet una "crida a la unitat regional, més enllà de les diferències polítiques, davant de qualsevol acció que posi en risc l'estabilitat regional" i han demanat al secretari general de l'ONU, António Guterres, i als països de l'organització que activin els "mecanismes multilaterals pertinents" per contribuir a la desescalada i preservar la pau.
El president espanyol Pedro Sánchez ha compartit a X aquest posicionament conjunt que s'ha publicat al web de la Moncloa a través d'un comunicat oficial. Ha demanat la resolució del conflicte per "vies pacífiques" i amb "diàleg, negociació i respecte".