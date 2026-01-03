Espanya crida a la «desescalada» i ofereix mediació

Els atacs dels EUA a Veneçuela constaten una entrada d'any d'allò més trepidant i impactant. Durant la matinada de dissabte Trump ha bombardejat Veneçuela i ha capturat Nicolás Maduro, qui, asseguren dirigents estatunidencs, serà jutjat per "càrrecs criminals". Des del govern veneçolà han titllat els atacs d'"una gravíssima agressió militar".
El govern espanyol ha fet una crida a la “desescalada” i la “moderació” a Veneçuela després de l’atac d’aquesta matinada i a “actuar sempre amb respecte al Dret Internacional i als principis de la Carta de les Nacions Unides”. En un comunicat del Ministeri d’Exteriors, l’executiu s’ofereix per trobar “una solució pacífica i negociada a l’actual crisi”. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, està seguint la situació “de manera coordinada” amb els socis de la Unió Europea (UE) i els països de la regió. En el mateix comunicat, el govern espanyol recorda que no ha reconegut els resultats de les eleccions del 28 de juliol del 2024. En la mateixa linia, el presidnet Pedro Sánchez ha informat a través d'X del posicionament del govern espanyol.
Altres líders polítics també s'han pronunciat sobre el que tant Veneçuela com Gabriel Rufián han titllat d'"agressió". El líder d'ERC al congrés ha assenyalat la "mentida" i com és de perillós Trump pel món. El republicà ha repassat altres fites històriques com la guerra de l'Iraq, "el rescat de la banca, el Prestige, el Metro de València, la DANA", entre altres per assenyalar que ara "et mentiran amb Veneçuela" i ha aprofitat per afanyar el govern a condemnar els atacs.
Els Comuns han condemnat l'atac i han alertat que és "un avís a tothom". "Trump ve a dir: jo soc l'amo del món, poso i trec presidents a la meva voluntat i, si no fas el que vull, pots ser el següent", ha advertit la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, en un missatge a X. Per altra banda, en un comunicat, la formació ha dit que l'atac és "d'una gravetat alarmant" i que "representa una violació majúscula al dret internacional".
Reaccions internacionals
Una de les primeres reaccions ha estat la de Gustavo Petro, president colombià, qui a través del seu compte d'X ha denunciat els actes dels EUA i les destrosses que ha fet a Veneçuela amb tot el que suposa des del punt de vista diplomàtic. També ha comunicat que activa el "pla d'emergència fronterera" per la seva proximitat amb el país atacat, i es manté actiu a les xarxes socials reportant els fets i opinions. Per altra banda, però des del mateix prisma internacional, Javier Milei ha celebrat l'atac contra Veneçuela reforçant la idea que amb la guerra s'arriba a la pau. "La llibertat avança", ha escrit al seu compte d'X.
Des de Veneçuela exigeixen una "prova de vida"
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Veneçuela, ha informat que desconeix on es troba Maduro i exigeix una "prova de vida" del president veneçolà i la seva dona. Tot plegat s'ha comunicat mitjançant un àudio que s'ha difós als mitjans oficials del país sud-americà.