Trump bombardeja Veneçuela i Maduro declara l'estat d'emergència

El govern de Veneçuela ha denunciat aquest dissabte una sèrie d'atacs aeris efectuats pels Estats Units contra "territori i població veneçolana en localitats civils i militars" de la capital del país, Caracas, i els estats de Miranda, Aragua i La Guaira. Els quals ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolana".
A falta de confirmació oficial per part del país que presideix Donald Trump, fonts de la Casa Blanca han confirmat sota l'anonimat a Fox News que l'exèrcit estatunidenc ha iniciat una operació militar en territori veneçolà coma mesura contra el president Nicolás Maduro.
Explosions i albirament d'avions
Durant aquesta matinada de dissabte, una sèrie d'explosions ha sacsejat el país i ha generat el caos als carrers. El govern de Veneçuela ha assenyalat ràpidament els Estats Units de responsable dels atacs amb la finalitat d'"apoderar-se dels recursos estratègics" del país: "petroli i minerals", "i destruir per la força la independència política", han assenyalat.
Els atacs aeris són una passa de gegant dins del conflicte diplomàtic i militar que existia entre Veneçuela i els Estats Units. Donald Trump va desplegar l'exèrcit naval a les costes veneçolanes i ha confiscat diversos petroliers amb l'argument de lluitar contra el tràfic de drogues en el darrers mesos. Fins ara no es coneixen gaires detalls dels atacs, però mitjans locals parlen d'explosions en diverses bases militars i posicions de seguretat com el complex militar de Fuerte Tiuna, la caserna de La Carlota i l'aeroport de Higuerote.
Declarat l'estat de mobilització general i d'emergència nacional
Davant del viscut, el govern veneçolà ha declarat l'estat de "mobilització general" i d'"emergència nacional" amb el desplegament immediat del comandament de defensa "en tots els estats i municipis del país". En paral·lel, Maduro ha ordenat l'inici d'una ofensiva diplomàtica amb la presentació de les corresponents denúncies dels atacs davant diversos consells i secretaries de l'ONU i el Moviment de Països No Alineats (MNOAL) per "exigir la condemna i rendició de comptes del govern estatunidenc".
Una de les primeres reaccions internacionals ha estat la de Gustavo Petro, president colombià, qui a través del seu compte d'X està denunciant els actes dels EUA i les destrosses que està fent a Veneçuela amb tot el que suposa des del punt de vista diplomàtic. També ha comunicat que activa el "pla d'emergència fronterera" per la seva proximitat amb el país atacat.