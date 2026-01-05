L'ONU avisa que la intervenció dels EUA per capturar Maduro contravé el dret internacional

El Consell de Seguretat de Nacions Unides s'ha reunit aquest dilluns després de la incursió militar dels Estats Units a Veneçuela i la captura del seu president, Nicolás Maduro, i la seva dona Cilia Flores, que ja han estat traslladats a Nova York per a ser jutjats per càrrecs de conspiració narco-terrorista.
En la reunió en què han participat alguns dels països permanents com Xina, Rússia, el Regne Unit, França, els Estats Units; així com Veneçuela, Colòmbia, Libèria, la República del Congo, Somàlia, Panamà, Letònia, Dinamarca, Argentina, Xile, Brasil, Mèxic, Paraguai, Cuba i Nicaragua, d'entre altres; s'ha fet referència en diverses ocasions a la Carta de les Nacions Unides per sustentar les situacions de conflicte d'acord amb el respecte pel dret internacional i per la sobirania del poble veneçolà.
El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, que no ha pogut assistir a la reunió, ha participat a través d'un comunicat llegit per la sotssecretària d'Assumptes Polítics, Rosemary A. DiCarlo en directe en què ha condemnat l'operació militar dels Estats Units contra Veneçuela, així com la captura del president Nicolás Maduro i la seva dona com una violació del dret Internacional.
En el seu comunicat Guterres es mostra preocupat pel futur de Veneçuela i per la "intensificació de la inestabilitat i l'impacte en la regió" de l'atac dels Estats Units i la seva assumpció del control del país llatinoamericà. En aquest sentit, ha expressat que la crisi i inestabilitat en Veneçuela "fa dècades" que és una preocupació nacional i internacional i que la tensió "s'ha intensificat a partir d'agost" de l'any 2025 amb les intervencions estatunidenques en les xarxes de narcotràfic per mar.
"El dret internacional té eines per abordar el narcotràfic", expressa Gueterres al comunicat, "aquest és el camí que hem de triar". El secretari general de Nacions Unides s'ha oferit a donar suport als veneçolans en la "recerca d'un camí cap endavant" i ha expressat que "és important cenyir-se a la Carta de les Nacions Unides per garantir la pau i la seguretat, per respectar la sobirania política i la integritat territorial", ha finalitzat Guterres.
Així, l'ONU recorda que la seva carta fundacional consagra "la prohibició de l'amenaça o l'ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de qualsevol estat", per la qual cosa recorda que el manteniment de la pau i la seguretat internacionals depenen del compliment de "totes les disposicions".
Les crítiques internacionals en la reunió
El representant de Rússia al Consell, Vasili Nebenzia, ha manifestat durant la seva intervenció la solidaritat del seu país amb el poble veneçolà i ha donat suport a la política bolivariana, a més de condemnar l'atac dels Estats Units i exigir l'alliberació de Maduro i Flores. "La comunitat internacional ha de rebutjar els mètodes de la política militar estatunidenca", ha finalitzat la intervenció Nebenzia.
D'altra banda, Xina, que també és membre permanent del Consell, ha expressat que s'ha "trepitjat el dret i la sobirania popular veneçolana vulnerant els principis de la igualtat sobirana". Han criticat que els Estats Units han posat "per damunt dels esforços diplomàtics" als seus interessos. La Xina ha condemnat els atacs i han exigit als estatunidencs "complir la Carta de les Nacions Unides" i que garanteixi la seguretat de Maduro i la seva esposa i els alliberi.
El Regne Unit ha expressat que vol "una transició segura i pacífica amb un govern legítim que reflecteixi la voluntat del poble veneçolà". El representant britànic també ha fet menció a la Carta de l'ONU i al seu "necessari" compliment. França també ha reiterat la necessitat d'una "transició pacífica" i la "solidaritat amb el poble veneçolà".
L'ambaixadora de Colòmbia davant l'ONU també ha condemnat els esdeveniments del 3 de gener i ha subratllat que la Carta de les Nacions Unides només permet l'ús de la força en circumstàncies excepcionals, com la legítima defensa, i no per a prendre el control polític d'un altre Estat.
Dinamarca, qui també està en el punt de mira dels Estats Units a causa de les declaracions de Donald Trump sobre intervenir en Groenlàndia, ha expressat que "no reconeix a Nicolás Maduro com a president de Veneçuela" i ha repetit les paraules de Guterres remarcant la "preocupació per les conseqüències" d'aquesta situació i la necessitat de complir el dret internacional i la Carta de les Nacions Unides.
La intervenció dels Estats Units al Consell de Seguretat
L'ambaixador dels Estats Units, com a membre permanent del Consell, Mike Waltz ha defensat l'acció del seu país a Veneçuela en nom de la "seguretat nacional" i contra el narcotràfic. Així, ha remarcat el discurs que sosté Donald Trump i ha descrit Nicolás Maduro com a "narcotraficant i president il·legítim". Waltz també s'ha dirigit al mateix òrgan internacional qüestionant el seu funcionament: "Si aquest òrgan tracta igual a un narcotraficant que a un cap d'estat electe, quin tipus d'organització és aquesta?".
"Els Estats Units no estem ocupant un país, no hi ha una guerra contra Veneçuela, hem arrestat un narcotraficant que ara serà jutjat", ha sentenciat el representant dels Estats Units davant el Consell de Seguretat de l'ONU.
Veneçuela exigeix a l'ONU que condemnen l'atac dels EUA
El representant del país que els Estats Units va atacar dissabte ha reclamat davant el Consell de Seguretat de l'ONU que no s'"ignori" les causes de l'atac estatunidenc a Veneçuela. "Quan l'ús de la força s'utilitza per controlar recursos, imposar governs o corregir estats estem davant pràctiques neocolonialistes", ha denunciat.
"Si el segrest d'un cap d'estat, el bombardeig d'un país sobirà i l'amenaça de noves accions armades es toleren, el missatge que s'envia al món és que el dret és opcional", ha defensat Veneçuela en la seva intervenció. Ha exigit a l'ONU que demanen als EUA "l'alliberació de Nicolás Maduro i Cília Flores" i que el Consell de Seguretat condemni "l'ús de la força contra Veneçuela, que reafirmi el principi de no adquisició del territori i dels recursos a través de la força". A més, Veneçuela ha exigit a l'ONU que s'adoptin "mesures per la desescalada, la protecció civil i el restabliment del dret internacional".