Un jove català, entre els morts en l'incendi de Cap d'Any a Suïssa

Joaquim Van Thuyne Daniel, de 18 anys i mare catalana, és un dels 40 morts durant l'incendi ocorregut la nit de Cap d'Any en el bar Le Constellation, en Crans Montana (Suïssa). Segons ha informat la seva família en una esquela en La Vanguardia aquest dilluns, el jove serà enterrat a Lausana (Suïssa) i posteriorment se celebrarà una missa funeral que tindrà lloc en el Monestir de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Van Thuyne pertanyia a una família catalana que fa anys que viu a la regió del Llac Léman, entre les ciutats de Lausana i Lutry. A més, formava part del FC Lutry, un club de futbol suís, segons expliquen a Exterior.cat, i es trobava en el bar amb companys i amics de l'equip que també van morir. De fet, el president del club Stéphane Bise ha expressat l'impacte i la tristesa que ha deixat en el club aquesta tragèdia i ha donat suport i ànims a les famílies dels jugadors.
Segons el diari català, Van Thuyne era fill de Montserrat Daniel, artista catalana que s'havia instal·lat a Suïssa. El seu avi matern és Josep Daniel i Gubert, un destacat empresari de Nestlé a Espanya i a la seu central de Vevey que actualment té 90 anys i viu a Sant Cugat del Vallès. Els seus pares John i Montserrat, les seves germanes Ella i Liv, i la resta de la família han anunciat la "tan inesperada i sentida pèrdua" del jove i han demanat una oració en la seva memòria.
La Policia del cantó suís de Valais va anunciar el diumenge la identificació de les 40 persones mortes en l'incendi, la meitat d'elles menors d'edat. Entre els morts hi ha 21 ciutadans suïssos, nou francesos, sis italians, una dona belga, una portuguesa, un romanès i un turc, segons la informació publicada per la Policia de Valais en la seva pàgina web. Entre els 119 ferits hi ha més de 70 ciutadans suïssos, 14 francesos, 11 italians, diversos serbis i altres d'altres nacionalitats, segons l'Institut de Medicina Forense de Valais.
La tragèdia de l'incendi al bar
L'incendi al bar Le Constellation, a Crans-Montana, Suïssa, un dels més famosos de la zona, que es va produir mentre se celebrava la nit de Cap d'Any va ser una autèntica tragèdia per començar l'any. Davant del caos que es va viure durant les primeres hores van sorgir tota mena d'hipòtesis, però les autoritats ja han descartat algunes com que l'inici del foc va ser per una explosió o de si es tractava d'un atemptat terrorista.
El local incendiat consta d'un bar a la planta principal i disposa d'un subsol que s'utilitza com a discoteca, on justament es van iniciar les flames, segons han exposat alguns testimonis. Concretament, les bengales amb les quals es presenten les botelles d'alcohol poden ser l'objecte que va iniciar el foc. Unes dones franceses han explicat a la televisió francesa BFMTV que un dels cambrers sostenia una companya a les espatlles que duia ampolles amb "espelmes d'aniversari", les quals van fregar el sostre i "en qüestió de segons tot estava en flames". "Tot era de fusta", han detallat al mitjà.
Les flames es van escampar ràpidament pel sostre i va fer que s'ensorrés, fet que va dificultar la fugida de la discoteca, i del bar que s'hi trobava a sobre. Una de les víctimes que va aconseguir escapar assegura que va beure ampolles de xampany i bengales i que de sobte va ser un "caos total". Tot i les declaracions d'alguns testimonis, les autoritats suïsses han evitat especular i no han confirmat quin ha estat el focus de l'incendi, el que si han assegurat és que el local complia amb totes les mesures de seguretat.