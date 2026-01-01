Diversos morts en l'explosió del bar d'una estació d'esquí a Suïssa en ple Cap d'Any

Com a mínim 10 persones han mort i 10 més han resultat ferides en un incendi al bar d'una estació suïssa d'esquí on se celebrava una festa de Cap d'Any, segons ha informat la policia cantonal de Valais. Es tracta en concret del bar Le Constellation de l'estació d'esquí Crans-Montana, on una explosió atribuïda inicialment a la pirotècnia ha provocat la propagació de les flames, que han sorprès les persones que celebraven l'entrada al 2026.
Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada i un gran contingent de policies, bombers i personal de rescat s'ha desplaçat al lloc dels fets per assistir les "nombroses víctimes", detalla el cos policial en un comunicat. L'operació continua en curs i la zona està completament tancada al públic, alhora que s'ha establert una zona d'exclusió aèria sobre Crans-Montana.
Amb tot, la policia suïssa ha iniciat una investigació per confirmar la causa de l'incendi i determinar si s'han comès irregularitats. Això, mentre el nombre de víctimes continua augmentant i s'espera que en siguin "dotzenes", tal com ha informat el cos.
El 112 rep més de 6.000 trucades la nit de Cap d'Any
Mentrestant, a Catalunya, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les nou del matí 6.171 trucades per 4.358 incidents relacionats amb la celebració de Cap d'Any. Per comarques, la majoria procedien del Barcelonès (56,49%), el Vallès Occidental (11,45%) i el Baix Llobregat (8,22%). Per municipis, destaca Barcelona (2.158), seguida de l'Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) i Tarragona (167). Bona part de les trucades s'han concentrat entre les dues de la matinada i les sis del matí.