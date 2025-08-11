Israel mata cinc periodistes d'Al-Jazeera a Gaza

Israel ha matat cinc periodistes d'Al-Jazeera a Gaza, un d'ells el conegut corresponsal Anas Al-Sharif, segons ha confirmat la cadena. L'equip, format per dos periodistes i tres càmeres, ha mort en un atac contra la seva tenda, situada a prop de l'hospital d'Al-Shifa de Gaza, i identificada clarament com a espai de premsa.
Segons Al Jazeera, en el bombardeig també han mort dues persones més. En un comunicat, la televisió ha condemnat les morts, conseqüència d'un "altre atac flagrant i premeditat contra la llibertat de premsa". "L'ordre d'assassinar Anas Al-Sharif, un dels periodistes més valents de Gaza, i els seus col·legues és un intent desesperat de silenciar les veus que denuncien la imminent presa i ocupació de Gaza", afegeixen.
Israel ha confirmat l'atac deliberat contra el corresponsal d'Al-Jazeera i el seu equip, a qui acusa de formar part de Hamàs "fent-se passar per periodista". "Al-Sharif era el cap d'una cèl·lula terrorista de Hamàs i responsable d'atacs amb coets contra civils israelians i tropes de l'IDF", afirma l'exèrcit israelià en un comunicat.
Al-Jazeera ha negat que hi hagi cap evidència que el seu corresponsal a Gaza formés part de Hamàs. En un missatge publicat al seu perfil a X, que havia deixat preparat en cas de la seva mort, el periodista d'Al-Jazeera afirma que "mai" ha dubtat en "transmetre la veritat tal com és, sense distorsions ni falsificacions". "Si aquestes paraules t'arriben, sàpigues que Israel ha aconseguit matar-me i silenciar la meva veu", assenyala el text.
Netanyahu amplia la seva ofensiva
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va confirmar aquest diumenge que no només va ordenar a l'exèrcit israelià l'ocupació de la ciutat de Gaza, sinó també una intervenció contra els camps de desplaçats a la costa central del país, que ha descrit com "els últims bastions" del moviment islamista palestí Hamas.
"He donat ordre a l'exèrcit israelià perquè desmantelli els dos últims bastions de Hamas a la ciutat de Gaza i els campaments centrals del país. És la millor manera d'acabar amb aquesta guerra i d'accelerar la seva fi", va declarar aquest diumenge el primer ministre en roda de premsa.
Entre els campaments centrals de Gaza hi ha els establerts a Al-Mawasi, que Israel va descriure en el seu moment com una "zona segura" que, no obstant això, també ha estat objectiu de bombardejos de l'exèrcit israelià. Netanyahu no ha precisat si l'operació contra els camps inclourà els compresos en aquesta zona.