Netanyahu estén la seva nova ofensiva als camps de desplaçats de la costa central

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat aquest diumenge que no només ha ordenat a l'exèrcit israelià l'ocupació de la ciutat de Gaza, sinó també una intervenció contra els camps de desplaçats a la costa central del país, que ha descrit com "els últims bastions" del moviment islamista palestí Hamas.
"He donat ordre a l'exèrcit israelià perquè desmantelli els dos últims bastions de Hamas a la ciutat de Gaza i els campaments centrals del país. És la millor manera d'acabar amb aquesta guerra i d'accelerar la seva fi", ha declarat aquest diumenge el primer ministre en roda de premsa.
Entre els campaments centrals de Gaza hi ha els establerts a Al-Mawasi, que Israel va descriure en el seu moment com una "zona segura" que, no obstant això, també ha estat objectiu de bombardejos de l'exèrcit israelià. Netanyahu no ha precisat si l'operació contra els camps inclourà els compresos en aquesta zona.
El pla per ocupar la ciutat de Gaza
Netanyahu ha repetit el seu pla de cinc punts aprovat divendres passat pel seu gabinet, malgrat les fortes reticències expressades per l'exèrcit, i que contemplen la desmilitarització de Hamas, la seva expulsió de les institucions de govern a Gaza, i la instauració d'una "autoritat civil", i ha descartat que sigui l'Autoritat Palestina, el Govern palestí a Cisjordània.
El primer ministre ha insistit un cop més, enfront de l'opinió d'organitzacions humanitàries internacionals, que no hi ha fam a Gaza i que tot es tracta d'una "campanya de distorsió" per part de Hamas. "Els únics que estan passant fam de manera deliberada són els nostres ostatges", ha criticat.