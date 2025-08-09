Activistes pro-Palestina recorden a Barcelona els 18.000 infants morts a Gaza

Més d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per recordar els més de 18.000 infants morts a Gaza. Arran d'una convocatòria de l'associació Juristes per Palestina, els activistes s'han citat a la plaça per llegir els noms de tots els nens i nenes morts a la Franja.
"Volíem escenificar que el genocidi no s'atura a l'agost", ha afirmat en declaracions a l'ACN la magistrada Leonor Sanz Gallardo. La reivindicació s'ha fet de la mà de l'Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya, fet que ha comportat la participació de diversos actors i actrius a l'acte. Entre els artistes que hi han donat suport hi ha Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Francesc Orella i Vicky Peña, entre altres.
L'objectiu de la convocatòria és recordar els més de 18.000 infants morts a Gaza per l'ofensiva d'Israel. Cridats per Juristes per Palestina, ciutadans anònims s'han apropat a la carpa de l'entitat per llegir en veu alta noms i cognoms d'una llista de nens i nenes que han perdut la vida a la Franja. L'acte, que ha començat a dos quarts d'una del migdia, preveu acabar-se a dos quarts de set del vespre, un cop s'hagi llegit tots els noms d'infants morts.
L'associació Juristes per Palestina s'ha mostrat molt satisfeta amb el suport rebut a la convocatòria. La magistrada Leonor Sanz ha admès que les dates no eren precisament les més senzilles -un cap de setmana, a l'agost i en plena onada de calor- però ha assegurat que la gent és conscient que "la vida no pot continuar amb normalitat". "El genocidi no s'atura a l'agost", ha remarcat en declaracions a l'ACN.
En aquesta línia, ha celebrat que molts dels participants en la reivindicació s'apropin a llegir alguns noms i, després, no marxin, sinó que es quedin a donar suport una estona. "Estem molt emocionats", ha afegit.
L'entitat, que se centra a exigir que es compleixi el dret internacional vigent, va voler sumar-se a la lectura col·lectiva de noms de víctimes infantils, un acte que ja s'ha produït en altres indrets del món. L'objectiu, segons Sanz, és "conscienciar" que aquestes morts no són xifres sinó que "eren nens i nenes que van existir".
Vaga de fam "fins que cada nen i nena de Gaza tinguin l'estómac ple"
L'acte de memòria ha coincidit amb la reivindicació de l'artista Mi Hoa Lee, que des de l'1 d'agost està acampada a la plaça Catalunya fent una vaga de fam. L'activista segueix l'estela d'un grup de periodistes i metges de Gaza que han començat una vaga de fam "fins que cada nen i nena de Gaza tinguin l'estómac ple".
En declaracions als mitjans, la cineasta assegura que ha pres aquesta decisió com a "crit d'auxili i de desesperació" per a Palestina, i denuncia que Israel "està matant de fam generacions senceres" de ciutadans de Gaza.
En aquest context, ha afirmat que des de la Franja de Gaza es reclama a la comunitat internacional fer-se ressò de les iniciatives que s'està impulsant per fer veure el conflicte, com ho és la vaga de fam. Precisament per això l'activista ha fet una crida a "totes les persones individuals i tots els col·lectius" a "posar-se les piles, escalar en les accions i fer tot el que es pugui" per donar suport a Palestina.
Lee, que només ingereix aigua i electròlits i ja ha perdut 1,7 quilograms des que va començar la protesta, ha denunciat que les institucions catalanes i espanyoles no li han mostrat suport ni s'han interessat per la seva reivindicació. Sí que ha dit que representants tant de la CUP com dels Comuns l'han anat a visitar i han abordat camins per contribuir a una solució al conflicte.